Paul Scholes admite que le «encantaría» que el Manchester United fichara a la estrella «cabreada» del Tottenham.

A pesar de su arrebato, Frank mantuvo a Romero en el once inicial del Tottenham para el partido del sábado por la tarde en Old Trafford. Sin embargo, el internacional argentino solo aguantó 29 minutos, ya que fue expulsado por una entrada imprudente al centrocampista del United Casemiro.

Esa fue la cuarta tarjeta roja de su carrera en el Tottenham, más que cualquier otro jugador de la Premier League desde su llegada al fútbol inglés, y los Spurs acabaron perdiendo por 2-0. Sin embargo, Frank salió en su defensa tras el partido.

«Para mí, creo que es un líder. Es un líder joven y está aprendiendo cada día», declaró el entrenador de los Spurs a los periodistas. «He dicho que utilicé el ejemplo de cuando tenía 30 años. Pensaba que estaba en la cima del mundo, pero no estaba ni mucho menos al nivel que tengo hoy en día en términos de liderazgo y comprensión de las cosas.

Y cuando tienes un jugador que juega con tanta pasión y agresividad, pueden pasar cosas así. Eso no quiere decir que no deba aprender de ello, por supuesto que tiene que aprender de ello para seguir adelante».