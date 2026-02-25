¡Paga, Arsenal! El Sporting se prepara para una nueva lluvia de dinero gracias al regreso del goleador Viktor Gyokeres

Las cifras que hay detrás del acuerdo ponen de manifiesto la gran confianza que el Arsenal ha depositado en la capacidad del delantero para trasladar su buen rendimiento en la Primeira Liga a la Premier League. Gyokeres suma actualmente 18 participaciones en goles esta temporada, con 15 goles y tres asistencias en todas las competiciones.

Con el número mágico fijado en 20, el exjugador del Coventry City solo necesita dos participaciones más para activar el pago. Y no se trata de algo puntual, ya que el contrato estipula que se abonarán 500 000 € adicionales por cada 20 participaciones adicionales que registre a lo largo de su contrato. El Sporting de Lisboa ha protegido cuidadosamente sus intereses mediante estas bonificaciones escalonadas. Cuando Gyokeres firmó inicialmente por una cantidad fija de 63,5 millones de euros (54,6 millones de libras esterlinas), el acuerdo incluía posibles complementos por un total de 10 millones de euros (8,6 millones de libras esterlinas).

Aunque A Bola sugiere que la cifra inicial era ligeramente superior, 65,7 millones de euros, la opinión general es que el gigante de Lisboa es el principal beneficiario del éxito del sueco en Inglaterra. Ya ha ingresado 1,25 millones de euros (1,1 millones de libras esterlinas) después de que el delantero completara 20 partidos jugando al menos 45 minutos, lo que le garantiza un flujo constante de ingresos a pesar de la ausencia de una cláusula de reventa tradicional.