Ousmane Dembélé repite la gloria en The Best y Aitana Bonmatí domina en la rama femenina

Dembélé cerró una temporada 2024-2025 sencillamente brillante al sumar el prestigioso premio The Best FIFA Men’s Player al Balón de Oro que había conquistado a principios de año, consolidando así su estatus como el mejor futbolista del mundo. El delantero francés fue la pieza clave del histórico triplete del Paris Saint-Germain, que se proclamó campeón de la Ligue 1, la Coupe de France y levantó por primera vez en su historia la UEFA Champions League.

Más allá del triplete, Dembélé también fue determinante en la conquista del Trophée des Champions y la Supercopa, completando una cosecha sin precedentes de cinco títulos en un mismo año calendario, repartidos entre la temporada 2024-2025 y el arranque de la 2025-2026.

Sus actuaciones sobresalientes —con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones— le permitieron imponerse a Lamine Yamal en los dos principales premios individuales. Aunque el joven talento del Barcelona, de apenas 18 años, firmó una campaña extraordinaria, con un triplete doméstico y la Eurocopa 2024 con España, que le valió el Trofeo Kopa, el peso del liderazgo de Dembélé al guiar al PSG hacia su anhelada primera Champions resultó decisivo en la votación.

Su transformación, de jugador castigado por las lesiones a superestrella global, convirtió su triunfo en una historia tan convincente como celebrada.