Ousmane Dembélé se retira por lesión en el PSG-Bayern mientras sigue acumulando problemas físicos

El entrenador del PSG, Luis Enrique, había tratado de calmar los temores antes del partido contra el Bayern, asegurando que su estrella estaba “completamente en forma”.

"No hay riesgo, está completamente en forma. Ha completado todas las sesiones de entrenamiento durante las últimas dos semanas y jugó los dos últimos partidos. Su condición física está mejorando," dijo.

Sin embargo, en menos de media hora, ese optimismo se vino abajo. La salida de Dembélé hacia el túnel mostraba un jugador frustrado, consciente de su cuerpo y de los límites de su recuperación. Era su cuarta aparición desde que superó la lesión en el tendón de la corva sufrida con Francia en septiembre, pero ahora surge la preocupación de que el ganador del Balón de Oro enfrente otra larga temporada en el banquillo.

Hablando con Canal+ tras el partido, Luis Enrique declaró: "No lo sé. Creo que no tiene nada que ver con la lesión anterior. Es algo nuevo. Necesitamos ser muy cuidadosos; estamos buscando mejorar la condición de los jugadores."

Con la salida de Dembélé, la chispa ofensiva del PSG se apagó. El Bayern, despiadado como siempre, no tardó en aprovechar su ventaja. Luis Díaz marcó su segundo gol siete minutos después, castigando a una defensa desorganizada del PSG con un remate imponente.

Sin embargo, justo antes del descanso, Díaz cometió una entrada imprudente sobre Hakimi, atrapando el tobillo del lateral marroquí con un desafío alto y tardío desde atrás. Hakimi gritó de dolor, rodando por el césped mientras los médicos corrían hacia él. El árbitro Maurizio Mariani mostró inicialmente una amarilla, pero tras revisar la jugada en el monitor, no tuvo más opción que expulsarlo con roja directa.

Hakimi salió del campo con lágrimas en el rostro, rodeado por sus compañeros. El momento no podría haber sido peor: se espera que el lateral capitanee a Marruecos en la Copa Africana de Naciones el próximo mes en su tierra natal. Ahora queda por ver si la lesión lo deja fuera del torneo, lo que sería un golpe devastador para el país.