Ousmane Dembélé y Lamine Yamal brillan en el World 11 de FIFPRO mientras Lionel Messi queda fuera

Como era de esperar, el PSG lidera el FIFPRO World 11, con cinco jugadores del equipo campeón de la Champions League incluidos en el once titular. Podrían haber sido más, ya que tanto el defensa Marquinhos como el centrocampista Joao Neves fueron nominados, aunque finalmente no entraron en el equipo.

La omisión de Khvicha Kvaratskhelia de la lista de nominados, publicada en octubre, sorprendió a muchos. Barcelona y Real Madrid le siguieron, con dos jugadores cada uno elegidos por sus compañeros de profesión.

Mientras tanto, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el World 11 masculino, y Cole Palmer, del Chelsea, es uno de los seis debutantes en esta edición.

"Ser parte del FIFPRO World 11 es obviamente un gran honor, y ser votado por otros jugadores es una sensación increíble," comentó Palmer. "Ellos saben lo que se necesita para jugar al más alto nivel, así que ser elegido por ellos es la mejor sensación posible."