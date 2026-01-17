¡Ousmane Dembélé, eso es escandaloso! El ganador del Balón de Oro anota un impresionante gol de vaselina para culminar un increíble gol individual del PSG contra el Lille
- AFP
PSG se recupera de la sorprendente eliminación de la copa al vencer a Lille
Buscando recuperarse de su sorprendente 1-0 contra sus rivales de la ciudad, Paris FC, en la ronda de 32 de la Coupe de France, el PSG de Luis Enrique aseguró una victoria que levantó la moral sobre el Lille de Bruno Genesio.
Los anfitriones tenían que agradecer a su estrella Dembele, quien dio un paso adelante cuando fue necesario, rompiendo el empate después de solo 13 minutos al encontrar la esquina inferior con un hermoso remate de derecha desde fuera del área.
No contento con marcar un gol brillante en la noche, el exjugador del Barcelona se superó a sí mismo al culminar un brillante esfuerzo individual con un globo sobre el portero del Lille, Berke Ozer, poco después de la hora de juego.
Dembélé amplía su brillante gol en la primera mitad con un fabuloso tiro por encima
Adueñándose de la posesión tras un movimiento fluido de PSG, Dembélé fue la personificación de la calma mientras esquivaba a dos defensores del Lille dentro del área, en lugar de hacer un disparo apresurado. El jugador de 28 años, consciente de que un tercer defensor del Lille se acercaba por detrás, retrocedió el balón con su pie izquierdo, antes de prepararse con un toque sutil con su derecho.
Al darse cuenta de que Ozer estaba en tierra de nadie, Dembélé lanzó el balón por encima del guardameta del Lille y al fondo de la red, lo que llevó a los aficionados locales en el Parc des Princes al éxtasis.
Con el daño ya hecho, Dembélé fue reemplazado después de 76 minutos mientras el PSG añadía un tercero en los minutos finales a través del suplente Bradley Barcola, con los hombres de Luis Enrique adelantándose dos puntos al Lens gracias al resultado.
- AFP
El internacional francés podría estar en la contienda por el premio Puskas.
Después de anotar un impresionante segundo gol contra el Lille, que ocupa el cuarto lugar, el internacional francés Dembélé podría ser un candidato para el próximo premio Puskas, un galardón anual que se otorga al jugador que ha marcado el gol más hermoso del año calendario.
El extremo de Independiente, Santiago Montiel, se llevó el premio en 2025 después de que su esfuerzo contra Independiente Rivadavia en la Primera División de Argentina superara al maravilloso tiro libre del centrocampista del Arsenal, Declan Rice, contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.
El jefe del PSG, Luis Enrique, elogia el 'gol de PlayStation' de Dembélé.
Describiendo el gol de Dembélé como un "gol de PlayStation", Luis Enrique - quien celebró su victoria número 100 como entrenador del PSG contra el Lille - dijo después del partido: “Solo un jugador con la calidad de Ousmane puede hacer eso. Todos dirán que Ousmane es el mejor jugador, pero para mí, no, todavía necesitamos ver la mejor versión de Ousmane defensivamente, porque necesitamos un jugador como él con una mentalidad defensiva.
“Lo mostró el año pasado y este año, necesita continuar así. Necesitamos mejorar eso. Creo que hoy, Ousmane hizo movimientos ofensivos increíbles, pero le falta en el aspecto defensivo. Es el líder de este equipo en ese aspecto defensivo.”
Y al describir el juego en su conjunto, el exentrenador del Barcelona y de España añadió: “Fue un partido difícil. Pudieron escapar fácilmente de nuestra presión. Eso es inusual porque nuestra presión suele ser efectiva.
"Hoy, la primera mitad fue terrible sin el balón, y con el balón nos faltó precisión y calidad, por lo que fue muy difícil. Pudimos cambiar un poco la forma en que presionamos en la segunda mitad, y eso cambió el partido.
“Tuvimos una mejor segunda mitad, pero el resultado definitivamente no refleja la diferencia entre Lille y Paris Saint-Germain en este partido.”
- AFP
Los parisinos regresan a la Liga de Campeones contra el Sporting CP
A pesar de volver a la cima tras la victoria sobre Lille, el PSG podría volver a bajar al segundo lugar si el Lens de Pierre Sage derrota al Auxerre en el Stade Bollaert-Delelis el sábado por la tarde.
El próximo desafío para el PSG es un viaje para enfrentar a los gigantes portugueses del Sporting CP en la Liga de Campeones, con los campeones defensores actualmente terceros en la clasificación y en camino de clasificarse automáticamente para la fase de octavos de final.