¡Otra lesión para Ousmane Dembélé! El ganador del Balón de Oro del PSG se vio obligado a abandonar el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Mónaco

Dembele había sido duda para el partido en Mónaco debido a una lesión y el entrenador del PSG, Luis Enrique, ofreció información actualizada sobre su estrella tras la victoria. Declaró a los periodistas: «Sabemos en qué estado físico se encuentra cada jugador. No hay riesgo, ha entrenado con normalidad. Tendremos que ver si hay alguna lesión. Recibió un golpe en los primeros 15 minutos y luego no pudo correr. Hicimos lo quepudimos, pero intentamos gestionar esto lo mejor posible. Es cierto que en el fútbol de alto nivel hay lesiones y hay jugadores más acostumbrados a esto [que otros], pero sabemos cómo manejar todo esto de la mejor manera».

El técnico del PSG también elogió a Doue, y añadió: «Lo que sabemos es que somos un equipo muy joven. El año pasado, éramos un equipo al que nadie esperaba que ganara. Lo que significa que la presión [ahora] es diferente: todo el mundo sabe que podemos ganar a cualquier equipo. Y es una presión diferente de gestionar. Estoy muy contento por Desire porque la semana pasada todo el mundo criticó a Doue y a los jugadores. Y esta noche ha estado sensacional. Ha demostrado su carácter y su personalidad como jugador. Es muy joven, pero tiene una personalidad especial. Estoy muy contento por él. Ha ayudado al equipo en los mejores momentos, y eso es muy importante para nosotros. Pero seguimos siendo un equipo muy joven. Nos encanta tener esta expectativa de una nueva victoria [en la Liga de Campeones] y eso es lo que intentaremos conseguir hasta el último partido».