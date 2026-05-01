¡Otra amarga decepción! El gran sueño de Leon Draisaitl se ha desvanecido de nuevo

Samanski dio una asistencia en el 1-2 de Edmonton, obra de Connor Murphy (minuto 16). Draisaitl asistió en el 2-4 de Wassili Podkolsin (minuto 42). En 2017, los Oilers cayeron ante los Ducks en la segunda ronda (3-4). Fue la última victoria en playoffs de Anaheim, que ahora se medirá a los Utah Mammoth de John-Jason Peterka o a los Vegas Golden Knights (2-3 en la serie).

«Siempre duele, pero Anaheim se lo ganó. Al final, fueron mejores que nosotros», admitió Draisaitl. «Nunca encontramos lo que hace falta para llegar hasta el final. No fue suficiente. Por mucho que duela, ellos fueron mejores».

El capitán de los Oilers, Connor McDavid, coincidió: «Buscamos la regularidad toda la temporada y no la encontramos en los playoffs. Es duro; fuimos un equipo mediocre con grandes expectativas y la decepción es inevitable».