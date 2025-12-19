¡Olvídate del Real Madrid y del Lyon! Endrick debe unirse al Tottenham, según un exjugador estrella de Brasil, para reavivar su carrera en declive

Sandro ha ofrecido ahora un consejo directo, instando a Endrick a cambiar la frustración de Madrid por una oportunidad en la Premier League, nombrando al Tottenham como el destino ideal. Hablando apasionadamente sobre la situación del delantero, el ex internacional brasileño enfatizó que la felicidad y el fútbol regular deben anteponerse al prestigio.

Hablando con BOYLE Sports, quien ofrece las últimas apuestas de fútbol, Sandro dijo: "Endrick necesita jugar. Creo que un movimiento a la Premier League sería bueno para él. El fútbol se trata de los partidos. Necesita tener esa continuidad de juegos. No puedes solo ser un jugador del Real Madrid y no jugar. ¡Ven a la Premier League! Es la mejor liga del mundo, y te va a encantar."

Sandro argumentó que el Tottenham podría proporcionar el ambiente que Endrick necesita para redescubrir la alegría en el juego. Según él, jugar para uno de los clubes líderes de Inglaterra permitiría al adolescente expresarse libremente, construir confianza y recuperar el impulso que alguna vez lo hizo uno de los prospectos más brillantes de Brasil.

"Necesita venir al Tottenham. Vamos a ayudarlo y él nos ayudará a nosotros también," dijo. "Necesito llamarlo. Creo que sería bueno para Endrick, pero cualquiera de los grandes clubes de la Premier League como el Tottenham, y especialmente el Tottenham, que puede asegurarse de que vas a jugar donde puedes expresarte y ser feliz, es a donde necesita ir.

"Tiene que disfrutar este momento porque cuando estás en el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo, pero no eres parte de él, no eres feliz. Endrick necesita ser parte de él. Endrick necesita estar jugando al fútbol."