Ollie Watkins elogia al 'genio táctico' Unai Emery tras la sorprendente victoria de los aspirantes al título Aston Villa sobre el Chelsea
Aston Villa hace historia
Villa parecía abatido durante casi una hora en Chelsea, ya que apenas hizo mella en el equipo de Enzo Maresca, mientras que el equipo del oeste de Londres debería haber estado fuera de alcance. Pero la introducción en la segunda mitad de Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana cambió el juego ya que Villa vino de atrás para llevarse los tres puntos. El resultado extendió su racha de victorias en todas las competiciones a 11, igualando un récord del club establecido tanto en 1897 como en 1914. Los Villanos se mantienen terceros en la Premier League, 10 puntos por delante de Chelsea y a tres del líder Arsenal.
Emery, el 'genio táctico'
El internacional inglés Watkins explicó cómo el cambio táctico del Villa allanó el camino para su victoria remontada.
Dijo a Sky Sports: "Sí, una victoria increíble, obviamente para mí personalmente entrar y marcar dos goles es una gran sensación, pero mantener esta racha, y venir aquí al Chelsea, un lugar difícil y ganar, increíble es la palabra para resumirlo realmente.
"Él [Emery] lo cambió, porque el Chelsea iba hombre a hombre pero tenían al central extra cuando íbamos en largo. Así que cuando entré en la segunda mitad, puso a Sancho en la banda y a Morgan [Rogers] y creo que eso nos dio un poco más de espacio y luego colocó a Youri [Tielemans] en el número 10, así que tuvimos un hombre extra allí arriba. Genialidad táctica, diría yo."
Emery encantado con la lucha del Villa
Emery admitió que el plan de juego de Villa fue el mismo en ambas mitades, pero la diferencia fue que el alto nivel de Chelsea disminuyó. Y algunas piernas frescas en la segunda mitad realmente ayudaron.
Le dijo a BBC Match of the Day: "Mantenemos el mismo plan de juego que teníamos en la primera mitad, pero en la primera mitad ellos estaban jugando fantástico. Estaban dominando. No podíamos conseguir el balón fácilmente. Estábamos defendiendo abajo, estábamos defendiendo bien. No concedimos córners, solo un córner y ellos anotan. Pero necesitábamos ser apasionados y tratar de seguir siendo resilientes y estuvimos hablando después de la primera mitad en el vestuario. Normalmente podríamos mejorar como lo hicimos porque ellos estaban presionando mucho en la primera mitad y en la segunda mitad sabíamos que podríamos tener nuestro momento, también para controlar el juego mejor que en la primera mitad. Estábamos mejorando, pero necesitábamos cambiar algunas piernas frescas y también diferentes jugadores. Y por supuesto cada jugada en la segunda mitad después de que ganan el partido su impacto fue muy fantástico y necesario."
Emery guardó un elogio especial para Watkins, que está rindiendo bien después de un comienzo lento de la temporada. El exjugador del Brentford ahora tiene cuatro goles y una asistencia en sus últimos cinco partidos de la Premier League.
El español agregó, "Estuvo muy, muy enfocado. Manteniendo el plan de juego como lo planeamos y cumpliendo con sus tareas, normalmente está consiguiendo sus números y hoy marcar goles es fantástico."
Aston Villa tiene a Arsenal en la mira.
Villa esperará terminar el año en lo más alto cuando se enfrenten al líder Arsenal el martes en el Emirates Stadium. Los Villans aseguraron una victoria de último minuto 2-1 sobre los Gunners a principios de este mes y ahora Watkins está disfrutando otra oportunidad contra el equipo de Arteta.
"Sí, siento que los equipos están preocupados por nosotros, ya saben, están pensando 'Oh, nos toca Villa' próximamente", dijo. "Incluso si a veces no jugamos el fútbol más bonito, saben que eventualmente les causaremos problemas cuando conectemos algunos pases, estamos tomando cada partido como viene y solo enfocándonos en nosotros mismos. Obviamente ha habido mucho hablar sobre nosotros, la gente hace la pregunta sobre ganar el título, pero ya sabes que eso está muy lejos y solo nos estamos enfocando en el próximo partido."
Una victoria en los próximos días pondrá a Villa al mismo nivel que Arsenal. Y a pesar de su alta posición, Emery aún no ve a su equipo en una carrera por el título con Arsenal y Manchester City.
"Por supuesto, estamos jugando contra el Arsenal y nuestra mentalidad es competir fuertemente", dijo. "No vamos a hablar sobre nuestro objetivo en la liga hasta que estemos en el día 34 porque hay equipos compitiendo con un poder enorme para conseguir puntos como Liverpool, como Chelsea y ellos están compitiendo más que nosotros para estar allí. Por supuesto, estamos rindiendo muy bien, estamos en una racha de victorias, estamos compitiendo fantástico, competimos la primera mitad de manera fantástica y estuvimos luchando. Pero más o menos en la segunda mitad de esta temporada estamos progresivamente mejorando y siendo humildes. No, 38 partidos, no, no. Si termina mañana, entonces este partido contra el Arsenal está terminando la liga. Todavía quedan otros 20 partidos por jugar."