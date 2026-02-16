AFP
Oleksandr Zinchenko se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión devastadora a los dos minutos de su debut en casa con el Ajax
¿Qué le pasó a Zinchenko?
Zinchenko se lesionó la rodilla izquierda a los dos minutos y medio de partido en la victoria por 4-1 del Ajax sobre el Fortuna Sittard el sábado por la noche, tras un choque con Dimitrios Limnios. El jugador tuvo que ser atendido en el campo antes de ser retirado y trasladado al vestuario. El equipo de Fred Grim se alzó con la victoria tras la retirada de Zinchenko gracias a los goles de Jorthy Mokio, Rayane Bounida y un doblete de Mika Godts.
Sin embargo, la temprana retirada del jugador de 29 años empañó el rotundo éxito en casa, y Grim admitió tras la victoria que no sabía la gravedad de la lesión.
«Por el momento, no está claro la gravedad de la lesión de Oleksandr Zinchenko», declaró el entrenador del Ajax. «Mañana o pasado mañana se someterá a una resonancia magnética. Esperemos que pronto sepamos más y que no sea demasiado grave».
Según se informa, Zinchenko aceptó una importante reducción salarial para fichar por el Ajax con el fin de mantener vivas sus esperanzas de disputar el Mundial, ya que aspira a capitanear a Ucrania en Norteamérica este verano, pero existe la preocupación de que ahora se pierda por completo el torneo si Ucrania se clasifica para la fase final.
El Ajax publica una actualización sobre Zinchenko
El Ajax ha publicado una actualización sobre la lesión de Zinchenko y ha confirmado que será operado: «Oleksandr Zinchenko estará fuera de juego durante un largo periodo. El defensa sufrió una lesión de rodilla el pasado fin de semana, en los primeros compases del partido en casa contra el Fortuna Sittard, en el Johan Cruijff ArenA. Las pruebas realizadas en el hospital han revelado que es necesaria una intervención quirúrgica, que se llevará a cabo en un futuro próximo. El internacional ucraniano de 29 años se enfrentará entonces a un largo periodo de rehabilitación, lo que significa que no volverá a jugar esta temporada».
Su fichaje por el Ajax puso fin a tres años y medio de relación con el Arsenal.
Zinchenko dejó el Arsenal para fichar por el Ajax con un contrato de corta duración tras haber tenido pocos minutos de juego durante una olvidable cesión al Nottingham Forest a principios de esta temporada. El internacional ucraniano solo disputó cuatro partidos de liga con los Tricky Trees debido a una lesión, el último de ellos en la derrota por 2-0 en casa ante el Everton a finales de diciembre.
El fichaje por el Ajax puso fin a la etapa de tres años y medio de Zinchenko en el Arsenal, al que se incorporó procedente del Manchester City en 2022. En el momento de su fichaje por el gigante de Ámsterdam, Zinchenko publicó un mensaje de despedida a la afición en su página oficial de Instagram.
«A los Gunners», comenzó Zinchenko. «Nunca olvidaré la forma en que me acogisteis. Todavía recuerdo la piel de gallina que se me puso en el primer partido al escuchar vuestro 'Always beliiiiiieeeve'.
Ni siquiera podía soñarlo. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero daros las gracias por todo lo que habéis hecho por mí y por mi familia. Al cuerpo técnico, gracias por darme la oportunidad de formar parte de este increíble club.
A los jugadores, gracias por la experiencia invaluable, los recuerdos fantásticos y por convertirse en amigos para toda la vida. A todo el personal, gracias por su ayuda y por cuidar de mí y de mi familia.
Y, por supuesto, a los aficionados, por su cariño, su apoyo y sus críticas, que nosotros, como jugadores, debemos aceptar y esforzarnos aún más. Solo quiero desearles lo mejor y espero que consigan todo lo que desean.
Una vez Gunner, siempre Gunner. Gracias. @arsenal [emoji de corazón]».
¿Qué le depara el futuro a Zinchenko?
Zinchenko pasará ahora por el quirófano y se enfrentará a un largo periodo de baja, lo que significa que su etapa en el Ajax ha terminado y que también se perderá la repesca de Ucrania contra Suecia el mes que viene para el Mundial. El ganador del partido se enfrentará a Polonia o Albania en su intento por conseguir una plaza en Estados Unidos.
