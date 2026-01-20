+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Seattle Sounders FC v Minnesota United FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

Obed Vargas podría dar el gran salto a Europa la próxima semana

Obed Vargas, mediocampista de Seattle Sounders y México, estaría cerca de dar el salto a Europa la próxima semana, pese al interés de la Liga MX.

    Buscando el mejor proyecto

    Según el especialista en transferencias César Luis Merlo, los directivos de Seattle Sounders y los representantes de Obed Vargas están evaluando con cuidado diversas opciones en el extranjero, aunque aún no se ha confirmado ningún destino concreto. La prioridad, según los informes, es encontrar un proyecto que ofrezca tanto crecimiento deportivo como minutos de juego consistentes para uno de los mediocampistas jóvenes más destacados de la MLS.

    Impresionante racha con Seattle Sounders

    Vargas ya ha forjado un currículum destacado en Seattle, con 130 apariciones en todas las competiciones, aportando ocho goles y 10 asistencias en casi 10,000 minutos con el primer equipo. Estas cifras reflejan tanto su consistencia como su relevancia en el equipo, pese a su juventud.

    Valor de mercado establecido

    Sus actuaciones le han valido una valoración de mercado de 9,3 millones de dólares, según Transfermarkt, estableciendo un punto de partida sólido para cualquier posible negociación.

    Actualmente representando a México a nivel internacional

    A nivel internacional, Vargas se encuentra actualmente con la selección mexicana, preparándose para los amistosos contra Panamá y Bolivia, partidos que representan una oportunidad clave para seguir impresionando al técnico Javier Aguirre. Con apenas dos apariciones con el equipo mayor, un eventual traslado a Europa podría ser decisivo para fortalecer su candidatura y asegurar un lugar en la lista final de México para la Copa del Mundo 2026, un objetivo que sigue guiando cada decisión importante en su joven carrera.

