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¿Nuevo récord de traspaso? Se espera que Ryan Reynolds y Rob Mac vuelvan a romper la banca para llevar al Wrexham a la Premier League
Los copropietarios de Hollywood financian su meteórico ascenso.
Los copropietarios de Hollywood siguen financiando un proyecto deportivo extraordinario que ha despertado grandes sueños en el Racecourse Ground. No aportan todo el dinero de su bolsillo: los lucrativos acuerdos comerciales y la galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» generan ingresos históricos.
Gracias a ello, el Wrexham puede invertir en fichajes. Desde 2021, con la llegada de presidentes de primer nivel, el club ha subido tres categorías y ahora compite en el Championship.
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¿Volverá el Wrexham a batir su récord de fichajes en 2026?
De cara a la temporada 2025-26, los Red Dragons invirtieron en Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf y Nathan Broadhead, este último su fichaje más caro hasta la fecha, con un coste de 10 millones de libras (14 millones de dólares).
Ese récord quizá dure solo un año: el exjugador de la Football League y ahora comentarista Don Goodman —en exclusiva a GOAL para igaming.com— afirmó que espera que Reynolds y Mac inviertan aún más: «Son ambiciosos y no lo ocultan.
Son uno de los clubes más ricos en términos de FFP, porque generan mucho a través de otras vías, otras fuentes de ingresos. Y lo más importante es que el entrenador, los jugadores y los propietarios ya tuvieron una temporada en la Championship para ver lo que hace falta, y lo sabrán mejor.
«Su mercado de fichajes de verano será sólido y buscará acabar entre los seis primeros, o incluso mejor».
Cuánto tendrá que gastar el Wrexham en la Premier League
Se espera que, una vez que Wrexham ascienda a la máxima categoría —lo que parece inminente—, invierta entre 50 y 70 millones de libras (68-94 millones de dólares) para competir con la élite.
El exdefensa de los Red Dragons, Frank Sinclair, respondió a GOAL al preguntársele si esas cifras tendrían que ser la norma: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen la ambición de consolidarse en la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.
Se han visto equipos con siglos en la Football League o la Premier que sufren para no ser clubes “yo-yo”. No creo que Wrexham quiera eso, aunque sea rentable.
Pero mi impresión, desde fuera, es que los propietarios quieren competir en la Premier League. No sé cuánto podrán gastar por las restricciones financieras, pero estoy seguro de que invertirán lo necesario y cuentan con el respaldo económico para intentarlo».
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Aspiraciones de play-off: el Wrexham sigue luchando por terminar entre los seis primeros
El Wrexham, a cuatro puntos de los play-offs y con cuatro jornadas por jugar, puede quedarse sin su cuarto ascenso seguido.
La brecha podría acortarse este sábado ante el Stoke en casa, aunque el objetivo se mantendrá incluso si las aspiraciones del equipo se ven ligeramente limitadas.