¿Nuevo récord de traspaso? Se espera que Ryan Reynolds y Rob Mac vuelvan a romper la banca para llevar al Wrexham a la Premier League

De cara a la temporada 2025-26, los Red Dragons invirtieron en Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf y Nathan Broadhead, este último su fichaje más caro hasta la fecha, con un coste de 10 millones de libras (14 millones de dólares).

Ese récord quizá dure solo un año: el exjugador de la Football League y ahora comentarista Don Goodman —en exclusiva a GOAL para igaming.com— afirmó que espera que Reynolds y Mac inviertan aún más: «Son ambiciosos y no lo ocultan.

Son uno de los clubes más ricos en términos de FFP, porque generan mucho a través de otras vías, otras fuentes de ingresos. Y lo más importante es que el entrenador, los jugadores y los propietarios ya tuvieron una temporada en la Championship para ver lo que hace falta, y lo sabrán mejor.

«Su mercado de fichajes de verano será sólido y buscará acabar entre los seis primeros, o incluso mejor».