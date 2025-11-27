'Nuestro plan no funcionó' - El técnico del Inter admite que los cambios fallaron y culpa a la fatiga del derbi por la derrota ante el Atlético de Madrid
El Atlético marca al final para poner fin a la racha perfecta del Inter
Inter entró al Metropolitano aún cargando con el peso emocional y físico de su derrota por 1-0 en el derbi contra Milan y eso se notó. A pesar de llegar con cuatro victorias de cuatro en Europa y un récord defensivo casi impecable, el equipo de la Serie A carecía de agudeza en momentos clave, permitiendo que el Atlético creciera en un juego que se volvió cada vez más frenético.
Los visitantes empezaron con brillo. Un tiro libre temprano de Federico Dimarco obligó a Juan Musso a realizar una parada, mientras que otro disparo dirigido se deslizó apenas desviado. Los Nerazzurri controlaron el ritmo durante los primeros 20 minutos, pero el Atleti se mantuvo paciente. El gol llegó cuando un contacto accidental de Alex Baena redirigió el balón hacia Julian Alvarez, quien anotó su décimo gol en la Liga de Campeones en apenas 14 apariciones. Inter respondió bien después del descanso. Nicolo Barella golpeó el travesaño desde cerca, Dimarco fue nuevamente detenido por Musso, y la presión finalmente rindió fruto cuando Ange-Yoan Bonny liberó a Piotr Zielinski, quien definió con calma para igualar el partido. En ese momento, Inter parecía el ganador más probable.
Pero los suplentes de Los Rojiblancos, especialmente Antoine Griezmann y Marc Pubill, cambiaron el impulso. La línea defensiva de Inter comenzó a retroceder más, los contraataques se volvieron más difíciles de contener, y la defensa en las jugadas a balón parado se volvió cada vez más inestable. Esa vulnerabilidad resultó decisiva en el minuto 93, cuando Giménez se elevó por encima del grupo para cabecear el gol de la victoria, entregando al equipo de Chivu su segunda derrota consecutiva en todas las competiciones.
- AFP
Chivu admite fallos en el plan y en las sustituciones
Chivu no se escondió detrás de excusas y reconoció que el Inter estuvo lejos del nivel requerido en fases clave. Antes de discutir fallas tácticas, destacó la mejora en la intensidad del equipo tras el descanso, pero subrayó que no fue suficiente para gestionar los momentos finales.
“En la segunda mitad, respondimos y fuimos efectivos atacando a la profundidad”, dijo Chivu después del partido. “Teníamos un plan de juego, y no funcionó. Reaccionamos con rabia y calidad, en mi opinión, pero no fuimos capaces de defender el resultado hasta el final. Esta derrota puede doler; es la segunda consecutiva. No hemos ganado nada, pero estamos conscientes de todo. Necesitamos ser más agresivos y entender los momentos del juego.”
Luego señaló el impacto, o la falta de él, desde su banco, dejando claro que los cambios no replicaron la energía del Atlético. “Intentamos cerrar la brecha con la calidad que tenía el Atlético. En la segunda mitad entraron nuevos jugadores, pero a pesar de eso, intentamos conseguir más. Los nuevos podrían haber hecho un poco más con el balón, haber añadido algo más. Analizaremos todo. El derbi nos agotó la energía. No puedo reprocharles nada.”
Los problemas crecen para el Inter a medida que continúan las dificultades en los grandes partidos
La derrota encaja en un patrón preocupante. Las pérdidas de los Nerazzurri esta temporada han sido casi todas contra oponentes de alto nivel: Milan, Napoli y Juventus al principio de la campaña, y ahora Atlético. Cada vez, el equipo ha creado oportunidades pero ha fallado en manejar los momentos decisivos. El equipo de Chivu también ha mostrado vulnerabilidad repetida ante los contraataques, con transiciones de la defensa al centro del campo rompiéndose con demasiada facilidad.
Este partido solo reforzó esas preocupaciones. Simeone castigó las dudas del Inter en las áreas anchas, explotó los espacios durante las transiciones tardías y dominó los últimos 15 minutos. Mientras tanto, los suplentes del Inter, normalmente una fortaleza clave, no lograron proporcionar el empuje necesario. El contraste con el banco del Atlético, que inmediatamente elevó el ritmo y la agresión, fue notable.
A pesar de la derrota, el Inter sigue en un grupo muy apretado, empatado a 12 puntos con Paris Saint-Germain, Bayern Munich y Real Madrid. La victoria del Atlético los lleva a nueve puntos, manteniendo vivas sus esperanzas pero aún necesitando un final impecable. Para el Inter, las posiciones siguen siendo favorables, pero las tendencias de rendimiento son cada vez más difíciles de ignorar.
- Getty Images
Chivu debe reiniciar rápidamente a medida que los partidos se acumulan
Los gigantes de la Serie A ahora enfrentan un tramo crucial que pondrá a prueba su resiliencia. Su próximo compromiso en la liga los ve viajar a Pisa el domingo, donde la prioridad será detener la racha de derrotas antes de que se extienda más allá de Europa. Chivu necesita piernas frescas, una estructura más aguda y una mejora inmediata en la defensa de transición si el Inter quiere evitar seguir cayendo.
El Atlético, mientras tanto, lleva un impulso significativo a su enfrentamiento de La Liga contra el Real Oviedo el 29 de noviembre. El gol tardío de Giménez ha reavivado la creencia de que un avance a la fase eliminatoria todavía es posible, incluso si el camino sigue siendo estrecho.