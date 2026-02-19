Getty Images Sport
Traducido por
«Nos estamos ahogando otra vez»: Piers Morgan critica al Arsenal por su sensacional debacle ante el Wolverhampton, que ha mermado sus esperanzas de ganar el título
El Arsenal desperdicia su ventaja ante el Wolverhampton y abre la carrera por el título.
Los Gunners llevaban liderando desde el minuto cinco contra sus rivales de West Midlands, que siguen últimos en la Premier League con mínimas posibilidades de salvarse. Los goles de Bukayo Saka y Piero Hincapie dieron al Arsenal un claro dominio, pero Hugo Bueno recortó distancias con un disparo con la izquierda desde el borde del área antes de que Tom Edozie empatara a 2-2 en los últimos segundos, solo diez minutos después de su debut profesional, tras un gran error defensivo de David Raya y Gabriel.
El equipo de Arteta sigue líder de la tabla, actualmente con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. Este resultado aumenta la presión sobre el encuentro entre ambos equipos en el Etihad en abril, una situación muy familiar tras sus anteriores enfrentamientos por el título con los Cityzens. En dos ocasiones en el pasado, bajo la dirección de Arteta, el Arsenal ha liderado la tabla en primavera, solo para ser alcanzado y derrotado por el City de Pep Guardiola. Morgan no fue el único en temer lo peor tras su último tropiezo fatal.
La furia de Piers Morgan tras la capitulación del Arsenal
Morgan lideró la furia del Arsenal tras el resultado en las redes sociales, publicando en X para sus 8,7 millones de seguidores: «Por Dios. ¿Qué estás haciendo, Arsenal?».
Y añadió: «Nos estamos ahogando. Otra vez».
A la mañana siguiente, el jueves, Morgan escribió: «No es suficiente. Si queréis ser campeones, @Arsenal, entonces despertad antes de que sea demasiado tarde. La actuación de la segunda parte de anoche fue la peor que he visto en años. Excepto @_DeclanRice, que demostró el nivel de empuje e intensidad que deben alcanzar los demás jugadores».
Otro aficionado añadió: «¿Una cosa sobre el Arsenal? Demostraremos que los que nos odian tienen razón cada vez».
Mientras que un tercero intervino: «Si no somos lo suficientemente buenos, no lo somos y hay que aceptarlo, la vida es así».
«Tenemos que culparnos a nosotros mismos», declara Arteta tras la derrota de los Gunners.
Aunque devastado por lo que había visto al final del partido en Molineux, el entrenador del Arsenal, Arteta, dijo a los periodistas que su equipo debía seguir centrado en la tarea que tenía entre manos.
Dijo: «Obviamente, estamos muy decepcionados con el resultado, con la forma en que terminó el partido, pero tenemos que culparnos a nosotros mismos.
Creo que el rendimiento en la segunda parte no se acercó en absoluto al nivel que se exige en esta liga para ganar, con el margen que creo que debería haber existido hoy, especialmente por la forma en que jugamos en la primera parte. Es un momento de decepción.
Todos queremos hablar mucho sobre cómo nos sentimos, pero no es el momento de hacerlo, porque cualquier cosa que hagamos debe ser siempre y únicamente con la intención de ayudar al equipo. Ahora mismo creo que tenemos que tragar con esa frustración. Cuando estás a este nivel y en lo más alto, tienes que encajar el golpe, porque hoy también nos lo merecemos, y seguir adelante lo antes posible, porque el domingo tenemos un partido importante».
- AFP
El derbi del norte de Londres aguarda antes de la gran recta final
La noche del miércoles podría acabar siendo un punto de inflexión en la lucha por el título, pero aún no todo está perdido, ya que quedan 11 partidos y todo sigue en manos del Arsenal. Si los Gunners ganan todos los partidos que les quedan, incluyendo evitar la derrota en el Etihad, se coronarán campeones. Pero los puntos perdidos han hecho que la ventaja de seis puntos se haya reducido a lo que serían dos si el City gana su partido aplazado contra el Crystal Palace.
La próxima tarea del Arsenal es muy llamativa: el derbi del norte de Londres en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo por la tarde, contra un Tottenham animado por el nombramiento del nuevo entrenador Igor Tudor y consciente de que puede influir directamente en el destino de su mayor rival.
Anuncios