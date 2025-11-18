+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Noruega se perfila como gran aspirante al Mundial 2026 gracias a Erling Haaland

Erling Haaland guía a Noruega a su primer Mundial en 28 años tras victorias sobre Estonia e Italia, desatando la euforia en Oslo.

La última de esas victorias, registrada en un abarrotado San Siro, fue particularmente impresionante. Italia merecidamente lideró al descanso gracias a un ingenioso remate de Francesco Pio Esposito, pero Noruega estalló en vida en la segunda mitad y ofreció una clínica de fútbol ofensivo para deslumbrar a los anfitriones, con goles de Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen en ambos lados de un doblete de Haaland.

Debe señalarse que Italia ya no es la fuerza de antes, pero se han realizado mejoras constantes bajo el nuevo entrenador Gennaro Gattuso, y cinco miembros de su equipo ganador de la Eurocopa 2020 - Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni y Manuel Locatelli - comenzaron el partido. Noruega es solo el segundo equipo en derrotar a Italia en un partido competitivo fuera de casa por tres goles o más; Suecia fue el último en lograr esa hazaña en 1983.

También se vengaron de Italia por su derrota en octavos de final en la Copa del Mundo de 1998. Los resultados contundentes no son mucho más importantes que este, y uno tendría que imaginar que Haaland ahora está revisando sus expectativas para el próximo verano. 

El talismán del Manchester City está liderando una generación dorada de talento que no debería temer a nadie. Toda la evidencia de una impresionante campaña de clasificación apunta a una verdad innegable: Noruega es un serio contendiente para la gloria en la Copa del Mundo, y no solo porque pueden contar con el mejor delantero del momento...

    Noruega cuenta con un poder ofensivo letal

    El principal factor es, sin duda, la presencia de Haaland. Noruega ganó los ocho partidos del Grupo I, anotando 37 goles, de los cuales Haaland convirtió 16, igualando el récord de una sola fase de clasificación que tenía Robert Lewandowski.

    El letal delantero del Manchester City ya suma 32 goles entre club y selección esta temporada, y su doblete contra Italia elevó su cuenta internacional a 55 goles en apenas 48 partidos, 22 más que cualquier otro jugador noruego en la historia. Haaland ha marcado en nueve encuentros consecutivos con su país y en ocho de sus últimas nueve apariciones en la Premier League. El periodista noruego Lars Sivertsen lo describió como el “mejor jugador de la historia” de Noruega, superando a leyendas como Ole Gunnar Solskjaer, John Arne Riise y Tore Andre Flo, una afirmación que se siente completamente justificada.

    Sorprendentemente, con apenas 25 años, Haaland aún no ha alcanzado su techo. Ningún otro equipo en el Mundial contará con un delantero tan letal: rápido, fuerte, hábil y despiadado, que parece no sentir la presión.

    Además, Noruega cuenta con un apoyo formidable. Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, ha sido el complemento perfecto como delantero objetivo, mientras que Strand Larsen, de los Wolves, se ha convertido en un suplente de impacto ideal. Como Italia comprobó, Noruega tiene suficiente poder ofensivo para medirse de igual a igual con cualquier rival.

    El esperado retorno de Ødegaard

    Sorprendentemente, Noruega aseguró su boleto al Mundial sin su valioso creador de juego y capitán, Martin Ødegaard. El centrocampista del Arsenal se perdió los últimos tres partidos de clasificación debido a una lesión en la rodilla, y Solbakken confirmó que aún está “a cierta distancia” de regresar al campo.

    Sin embargo, el tiempo juega a su favor, y Noruega lo necesita para liberar todo su potencial. En los partidos más cerrados, Ødegaard es quien puede generar la magia que desbloquee defensas, como lo hizo al dar tres asistencias en la victoria 4-2 sobre Israel en marzo.

    El jugador de 26 años sumó siete asistencias en total, más que cualquier otro futbolista en la clasificación europea. Al igual que Haaland, es un talento de clase mundial, hecho para los grandes escenarios. Su compromiso y liderazgo también se hicieron evidentes en el último campamento de Noruega, donde participó activamente en las celebraciones, pese a no poder jugar, demostrando que su influencia va más allá del terreno de juego.

    “Estuvo allí antes, durante y después,” comentó Solbakken tras la victoria sobre Estonia. “Siempre hay un aura con Martin.” Su compañero Morten Thorsby agregó: “Martin es nuestro capitán. Nos da seguridad y fuerza. Queríamos que estuviera con nosotros. Aunque no pudo ayudarnos en el campo, lo hizo fuera de él.”

    Ødegaard lidera con el ejemplo en cada acción, y los aficionados noruegos esperan su regreso a plena forma, clave para una campaña profunda en el Mundial 2026.

    Talentos jóvenes prometedores

    Con una edad promedio de apenas 25,8 años, Noruega cuenta con uno de los equipos jóvenes más prometedores del fútbol internacional. Aunque Haaland y Ødegaard han acaparado la mayor parte de los elogios en los últimos años, para el inicio del Mundial 2026 el enfoque podría ampliarse para incluir a dos talentos emergentes: Nusa y Oscar Bobb.

    Nusa, quien ha brillado en la Bundesliga con el RB Leipzig jugando en el ala izquierda, ha participado en 16 goles en 20 partidos con Noruega desde su debut en 2023. A sus 20 años, aún puede mejorar en la toma de decisiones, pero su velocidad explosiva y habilidad con el balón lo convierten en un dolor de cabeza constante para las defensas rivales, contribuyendo significativamente al éxito de Noruega en el contraataque.

    Por su parte, Bobb ofrece un perfil distinto. La estrella del Manchester City, de 22 años, se destaca al moverse hacia el centro y al conectar el juego, aportando inteligencia táctica más que desequilibrio individual en el último tercio. Su capacidad para encontrar espacios y realizar pases precisos complementa a Nusa, generando una dupla versátil y peligrosa para el equipo.

    Además, Andreas Schjelderup, ex prodigio del Nordsjælland, sigue siendo una opción ofensiva. A pesar de los altibajos en el Benfica y algunas controversias fuera del campo, el jugador de 21 años mantiene la versatilidad suficiente para desempeñarse como extremo o mediocampista ofensivo, aportando profundidad a la joven generación noruega.

    Berge, en su mejor momento

    El ascenso de Noruega se ha visto impulsado, en gran parte, por la experiencia de sus jugadores en la Premier League. Además de Haaland, Odegaard, Strand Larsen y Bobb, Solbakken ha sabido aprovechar las cualidades de Sander Berge (Fulham), Kristoffer Ajer (Brentford) y David Møller Wolfe (Wolves) para llevar al equipo a otro nivel.

    Con tantos jugadores acostumbrados al ritmo y la intensidad de la liga más exigente de Europa, Noruega cuenta con una notable profundidad en su plantilla. Pero hay un héroe poco reconocido que merece un mayor crédito.

    Berge ha sido, quizá, el jugador más consistente de Noruega durante la clasificación. Su capacidad para cortar y distribuir el juego ha proporcionado la base para el éxito del equipo, y tras la ausencia de Odegaard, se convirtió en el motor que impulsa al equipo hacia adelante.

    “Ha dado un gran paso adelante en Fulham. Hemos podido diseñar un rol en la selección que realmente se adapta a sus fortalezas”, explicó Solbakken.

    Como principal disruptor y arquitecto del juego noruego desde la posición de mediocampista número 8, Berge marca el ritmo para el resto del equipo. Junto a Odegaard y Patrick Berg del Bodø/Glimt, Noruega combina perfectamente fisicalidad y creatividad en el medio campo. El exjugador de Sheffield United y Burnley cumple ahora con la promesa que mostró en su juventud, haciendo que Noruega sea un equipo más valiente tanto en ataque como en defensa.

    Defensa infranqueable

    Berge y Berg han trabajado incansablemente para que la defensa de Noruega se mantenga sólida y nunca quede expuesta. La línea defensiva en sí también ha brillado, con Ajer (Brentford) y Torbjørn Heggem (Bologna) desarrollando una conexión casi telepática como centrales.

    Ambos son defensores imponentes y hábiles con el balón, capaces de neutralizar cualquier amenaza aérea e iniciar ataques. Wolfe y Julian Ryerson (Borussia Dortmund) aportan gran energía desde los laterales, complementando la solidez del equipo.

    En la portería, Ørjan Nyland (Sevilla) ha sido un pilar de seguridad, encajando solo cinco goles en ocho partidos de clasificación y dominando su área con reflejos impresionantes para su 1,95 metros de altura.

    Con un bloque tan compacto y tácticamente organizado, Noruega no presenta debilidades defensivas evidentes. La combinación de estrategias de Solbakken y talento individual ha convertido al equipo en un rival extremadamente difícil de superar.

    Entrenador directo y sin rodeos

    El entrenador de Israel, Ran Ben-Shimon, elogió a Noruega tras la contundente derrota por 5-0 que sufrió su equipo ante los hombres de Solbakken en octubre. "Creo que Noruega es uno de los dos mejores equipos de Europa, junto con España", declaró. "Esperaba mucho, pero aun así me sorprendieron".

    Solbakken, con su habitual modestia, calificó esas palabras como "un poco exageradas", aunque los resultados hablan por sí solos. Inglaterra, Francia, Portugal y Croacia también aseguraron su pase al Mundial, pero ninguno ha impresionado tanto como Noruega. Los campeones de la Euro 2024, España, siguen siendo favoritos, pero Noruega tiene argumentos sólidos para ser considerado el segundo mejor equipo del continente actualmente.

    El técnico ha construido un grupo cohesionado y con estilo definido. Donde antes Noruega sufría encajando goles con un sistema hombre a hombre, Solbakken implementó una defensa zonal que maximiza las intercepciones y permite un contraataque rápido. Además, el equipo mantiene mejor la posesión, invitando a la presión rival para luego jugar a través de ella, explotando velocidad y potencia en ataque. "Somos una combinación de fuerza física y técnica", dijo tras la victoria contra Italia.

    El verdadero desafío llegará en Estados Unidos, Canadá y México, donde la presión y las condiciones serán extremas. Si Noruega supera la fase de grupos con éxito, todas las potencias del fútbol querrán evitar enfrentarlos en las eliminatorias. Haaland, sin duda, puede empezar a soñar.