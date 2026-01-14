Noah Allen despierta interés europeo tras su irrupción en Inter Miami

The Athletic señala que, por ahora, no existen ofertas formales por Noah Allen, aunque se espera que el interés aumente a lo largo del próximo año. El crecimiento sostenido del defensor se refleja también en los números. De acuerdo con Transfermarkt, el jugador del Inter Miami está tasado en 2 millones de dólares y ya suma 108 apariciones con los Herons, acumulando 6,595 minutos en cancha a una edad notablemente temprana. Esa carga de partidos ha sido clave para consolidarlo como uno de los defensores jóvenes más prometedores de la MLS.