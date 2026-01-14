Getty Images Sport
Noah Allen despierta interés europeo tras su irrupción en Inter Miami
Clubes europeos monitoreando
The Athletic señala que, por ahora, no existen ofertas formales por Noah Allen, aunque se espera que el interés aumente a lo largo del próximo año. El crecimiento sostenido del defensor se refleja también en los números. De acuerdo con Transfermarkt, el jugador del Inter Miami está tasado en 2 millones de dólares y ya suma 108 apariciones con los Herons, acumulando 6,595 minutos en cancha a una edad notablemente temprana. Esa carga de partidos ha sido clave para consolidarlo como uno de los defensores jóvenes más prometedores de la MLS.
Regular de Grecia Sub-21
En el plano internacional, Allen se ha consolidado como un habitual en la selección sub-21 de Grecia, siendo titular en los cinco partidos de clasificación rumbo a la Eurocopa. Aunque aún espera su primera convocatoria con el combinado absoluto, su regularidad no ha hecho más que reforzar su proyección y su perfil en el fútbol europeo.
Piedra angular de Inter Miami
De cara al futuro, Allen señaló que el objetivo es mantener el nivel que mostró el Inter Miami al cierre de la temporada pasada, cuando el club culminó los playoffs con cuatro victorias contundentes consecutivas para asegurar el título. Miami abrirá la nueva campaña el 21 de febrero ante LAFC en Los Ángeles, antes de encarar su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF.
¿Qué sigue?
Antes del inicio de la competencia oficial, el Inter Miami realizará una gira por Sudamérica, donde se medirá a Alianza Lima en Perú (24 de enero), Atlético Nacional en Colombia (31 de enero) y Barcelona SC en Ecuador (7 de febrero), como parte de su preparación para otra temporada ambiciosa encabezada por Lionel Messi y compañía.
