"No tengo dudas de que sucederá" - Lionel Messi sigue siendo "totalmente capaz" de liderar a Argentina en el Mundial 2026, insiste Javier Zanetti

Hablando con ESPN a principios de diciembre, Messi mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando se le preguntó sobre jugar en el torneo de 2026.

Dijo: "Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré ahí viéndolo en vivo, pero será especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país - especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente."

Añadió: "La verdad es que tenemos jugadores extraordinarios, y se ha demostrado durante años - especialmente el deseo y la emoción desde que [Lionel] Scaloni asumió. La mentalidad que todos tienen. Es un equipo lleno de ganadores, con mentes fuertes, que quieren ganar más, y eso es contagioso. Se ve en los entrenamientos, en los partidos. Ves cómo entrenan y lo dan todo.

"Somos un grupo increíble que se lleva muy bien, pero en partidos de entrenamiento o ciertos ejercicios, si tienen que ir fuerte, van fuerte. Todos dan su máximo, y esa es una gran fortaleza de este grupo y de esta selección nacional. Scaloni y su equipo construyeron todo esto. El ambiente del día a día proviene de ellos.

"Nuevos jugadores siguen apareciendo; además de los que ya están allí, siguen llegando nuevas caras. Cuando un grupo es así, es más fácil para los nuevos integrarse. Argentina debe aprovechar este momento. Salir de ganar la Copa del Mundo te da confianza y alivio para preparar las competencias de manera diferente."