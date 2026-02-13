Getty Images Sport
«No se trata solo de mí»: Michael Carrick reacciona tras ganar el premio al mejor entrenador del mes tras disfrutar de un comienzo de ensueño como entrenador interino del Manchester United
La alegría del derbi y la heroicidad del Emirates
Desde que tomó las riendas el 13 de enero, Carrick ha orquestado una magistral estrategia táctica que ha llevado al United a desmantelar a los pesos pesados de la liga. A pesar de haber estado en el banquillo durante un número limitado de partidos durante el periodo de votación, la magnitud de sus resultados lo convirtió en la elección indiscutible para el galardón, superando a figuras como Andoni Iraola y Sean Dyche.
Lo más destacado del mes premiado de Carrick fueron, sin duda, las dos victorias decisivas que reavivaron la temporada del United. Primero vino la goleada por 2-0 al archirrival Manchester City en Old Trafford, una actuación definida por la disciplina defensiva y las transiciones letales que dejaron al equipo de Pep Guardiola buscando respuestas.
Si la victoria en el derbi se basó en la garra, el posterior viaje al norte de Londres se basó en el carácter. Los hombres de Carrick viajaron al Emirates para enfrentarse al líder de la liga, el Arsenal, y salieron con una emocionante victoria por 3-2. Remontar el partido y silenciar a los Gunners demostró que esta plantilla del United ha redescubierto su espíritu de lucha bajo la tranquila dirección de su antiguo capitán.
Carrick centra la atención en su equipo técnico.
Fiel a su naturaleza discreta, Carrick se apresuró a restar importancia a su papel individual en el cambio de rumbo. En declaraciones realizadas en Carrington tras recibir el trofeo, el entrenador interino insistió en que el resurgimiento es un esfuerzo colectivo en el que han participado todos los miembros de la base de entrenamiento del club.
«Es estupendo y demuestra que hemos tenido un muy buen comienzo, pero seamos sinceros, en realidad no se trata solo de mí», dijo Carrick. «Creo que se trata de todos: del personal, del cuerpo técnico, del equipo de apoyo y, por supuesto, de los jugadores. Demuestra que hemos tenido un buen comienzo, lo cual es muy satisfactorio».
Adaptarse al cambio en medio del fragor de la batalla
Uno de los aspectos más impresionantes del reinado de Carrick ha sido la rapidez con la que los jugadores han adoptado sus métodos. La transición de una filosofía de entrenamiento a otra a mitad de temporada rara vez es fluida, pero el United se ha mostrado muy coherente bajo su mando, además de sumar victorias contra el Fulham y el Tottenham.
«Los chicos lo han hecho muy bien», continuó Carrick. «No es fácil adaptarse a los cambios y ponerse en marcha, y el hecho de que hayan rendido como lo han hecho en diferentes tipos de partidos ha sido probablemente lo más satisfactorio.
Obviamente, los dos primeros partidos, en cierto modo, se dan por sí solos debido a la emoción y al entusiasmo de todos, pero los partidos posteriores han sido, para mí, igual de buenos para ver la reacción de los chicos y la calidad del juego.
«Afrontación esos partidos fue todo un reto y, tres días antes del partido contra el City, [el cuerpo técnico y yo] llegamos... Una vez más, por eso doy crédito a los jugadores por dar lo mejor de sí mismos y reaccionar ante el cambio.
Pero, sin duda, esos dos partidos te dan un gran impulso de todo tipo de emociones para seguir adelante, que era la clave.
«Una vez terminados esos partidos, lo importante es lo que pasa después, y eso es lo que me ha encantado, la reacción posterior».
Mantener el impulso en Old Trafford
Con un récord invicto aún intacto tras un reñido empate en West Ham, la pregunta ahora es hasta dónde puede llevar Carrick a este equipo. Aunque sigue siendo una figura interina, el «efecto Carrick» ha cambiado el ambiente en torno al club, pasando de una crisis a un optimismo cauteloso.
El premio al Mejor Entrenador del Mes es un merecido homenaje a un técnico que ha conseguido que uno de los trabajos más difíciles del fútbol mundial parezca engañosamente sencillo. Por ahora, los fieles seguidores del United están disfrutando del momento, mientras una leyenda del club demuestra que tiene las habilidades tácticas necesarias para codearse con la élite de los entrenadores de la Premier League.
Este fin de semana no tienen competición debido a su eliminación de la FA Cup y su próximo partido será contra el Everton el 23 de febrero.
