No se permitirán aficionados visitantes en el Camp Nou, ya que el Barcelona informa al Athletic Club que no pueden enviar entradas

El Barca ha informado al Athletic Club que no pueden asignar entradas para aficionados visitantes para el partido de La Liga del sábado en el recién reabierto Camp Nou, citando limitaciones de seguridad bajo la licencia de operación temporal del estadio. El partido marca el primer encuentro competitivo del Barca en su histórico hogar desde mayo de 2023, pero el titular principal es la restricción sin precedentes impuesta a los aficionados visitantes mientras el club se enfrenta a regulaciones de capacidad parcial.

Athletic Club confirmó el desarrollo en una comunicación oficial, afirmando: “El FC Barcelona no podrá enviar entradas visitantes al Athletic Bilbao.” El equipo vasco detalló las razones proporcionadas por el Barca, quienes explicaron que la actual licencia de Fase 1B “no permite garantizar las condiciones de separación, control y protección mínima requeridas por las normativas para acoger a los aficionados visitantes.” Según Barcelona, las medidas de sectorización necesarias aún están en construcción y solo se completarán en las próximas semanas.

El club está reabriendo Camp Nou por etapas después de dos temporadas en Montjuic, con 45,401 asientos autorizados para esta primera fase. Sin embargo, las secciones reabiertas, Tribuna, Gol Sur y la grada Lateral, siguen estructuralmente incompletas, impidiendo la segregación de los aficionados. A pesar de toda la emoción en torno al regreso al estadio, este obstáculo regulatorio ha obligado al club catalán a denegar una asignación a la comitiva viajera del Athletic.