'No quiero ser Lionel Messi' - Lamine Yamal insiste en seguir su propio camino en el Barcelona

Yamal ahora presume de la habilidad para deslizarse con facilidad entre las defensas, muy al estilo de Messi. El futuro parece prometedor, pero el joven talento insiste en que no se dejará llevar por la fama.

Hablando de sus planes a futuro, comentó: "No tengo ninguna expectativa. Solo pienso en jugar, no en fijar objetivos. Creo que las expectativas, al final, son negativas; cuando las cumples, puedes sentir que no queda nada por lograr, y cuando no las alcanzas, llega la frustración. Jugar al fútbol es lo único que me hace olvidar todo lo demás. Podría tener el mayor problema, pero si tengo un partido, eso es lo único en lo que pienso."

El tiempo todavía está de su lado para romper muchos más récords, pero Yamal da poca importancia a los logros individuales. La joven promesa añadió: "Mi objetivo no es romper todos los récords, marcar millones de goles o jugar un millón de partidos. Soy un deportista que quiere disfrutar. Espero que los niños quieran ser como yo. Al final, lo que importa es que la gente disfrute y que el fútbol ofrezca un poco de espectáculo."