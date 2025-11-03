'No quiero ser humilde' - Cristiano Ronaldo le responde a Wayne Rooney y rechaza que Lionel Messi sea el GOAT

En la vista previa de la entrevista, a Cristiano Ronaldo también se le preguntó sobre los comentarios de su excompañero del Manchester United, Wayne Rooney. Hace más de diez años, Rooney dejó claro que tenía un favorito entre el ex número 7 de los Red Devils y Lionel Messi:

"Son dos jugadores diferentes. Pero creo que Messi es increíble. Creo que es el mejor de todos los tiempos, así que tendría que decir Messi. Ronaldo ha tenido un poco de mala suerte, porque en cualquier otra época estaría ganando todos los premios que Messi tiene. Pero ambos son de los mejores jugadores de todos los tiempos."

Sorprendentemente, a Ronaldo no le molestaron estas palabras: "No me causa ningún problema", afirmó. Desde entonces, Rooney ha aclarado que elegir a Messi no significa que tenga una mala opinión de Ronaldo. En el podcast Rio Ferdinand Presents, explicó:

"¡La gente piensa que lo odio! ¡Lo amo! Creo que es un absoluto genio; lo que está haciendo es increíble. No creo que la gente se dé cuenta de lo cercanos que éramos él y yo. Solo porque dije que Messi es mejor que Ronaldo, la gente piensa que no me gusta Cristiano. Para ser honesto, en los últimos años pienso: 'probablemente va a ser él cuando mires atrás, Cristiano', porque sigue adelante."

Rooney añadió:

"Creo que en estas últimas tres temporadas es el máximo goleador en Arabia Saudita. Amo absolutamente a Messi, me encanta verlo jugar, y esa fue la única razón por la que creo que Messi tenía un poco más en términos de cómo jugaba y encaraba a los jugadores. Ronaldo es un asesino. La gente piensa que porque dije que Messi es mejor, hablo mal de Cristiano. No es así. Puede que prefieras a Cristiano, otra persona a Messi, pero no puedes discutir que ambos son extraordinarios. Solo me gusta el pequeño toque de estilo de Messi, y eso es todo."

Finalmente, Rooney concluyó: "Cristiano es un absoluto genio en lo que está haciendo; acaba de cumplir 40 años y lo que está logrando es increíble."