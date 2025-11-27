'No queremos entrar en pánico' - Harry Kane pide calma tras la decepcionante derrota del Bayern Múnich ante el Arsenal en la Champions League
Arsenal pone fin a la racha de 18 partidos sin perder del Bayern
La racha de 18 partidos sin perder del Bayern Munich llegó a un abrupto final cuando Arsenal aseguró una convincente victoria por 3-1 en un enfrentamiento de la Liga de Campeones en el norte de Londres. El equipo de Vincent Kompany inicialmente compitió bien, soportando la intensidad inicial antes de igualar gracias al joven de 17 años Lennart Karl después del gol inicial de Jurrien Timber. Sin embargo, el segundo tiempo cambió drásticamente fuera del control del Bayern, ya que los errores y el cansancio permitieron que los suplentes del Arsenal tomaran el control.
Noni Madueke castigó un pase erróneo del Bayern para restaurar la ventaja del Arsenal, antes de que Gabriel Martinelli aprovechara una carga mal calculada de Manuel Neuer para anotar en un arco vacío, sellando la primera derrota de la temporada para el Bayern. Los campeones alemanes tuvieron dificultades para enfrentar la presión de las jugadas a balón parado del Arsenal, perdiendo duelos en todo el campo y cediendo terreno repetidamente a medida que los anfitriones se volvían cada vez más dominantes. El juego ofensivo del Bayern careció de fluidez, dejando su línea delantera, particularmente a Kane, aislada e incapaz de influir en el partido.
Para Kane, fue un retorno notablemente tranquilo al norte de Londres. El exdelantero del Tottenham fue estrechamente controlado durante todo el partido y no logró producir un solo disparo a puerta durante los 90 minutos, una ocurrencia rara para un delantero en forma prolífica. A pesar de la frustración, tanto Kane como Kompany enfatizaron la necesidad de resistir la sobrerreacción mientras se preparan para el resto de la fase de grupos.
- Getty Images Sport
Kane pide calma mientras el Bayern sufre en el Emirates
Reflexionando sobre la derrota, Kane admitió que el desempeño no estuvo a la altura de los estándares habituales del Bayern, pero insistió en que el equipo se mantiene sereno. Dijo: "Fue un partido difícil, como esperábamos. Fue una buena batalla en la primera mitad, que fue bastante pareja".
Kane agregó: "En la segunda mitad no tuvimos la misma energía o intensidad y perdimos demasiados duelos. Es nuestra primera derrota de la temporada. No queremos entrar en pánico por ello. Pero aprenderemos de esto, seguro".
A pesar de la noche decepcionante, Kane sigue confiando en que el Bayern volverá a enfrentarse al Arsenal más adelante en la competición. Dijo: "Estoy seguro de que los volveremos a ver en las etapas finales de la Liga de Campeones".
Bayern en una posición fuerte, pero Kompany necesita resolver problemas
Esta derrota marca un raro momento de vulnerabilidad para un equipo del Bayern que anteriormente parecía imponente tanto en la competición nacional como en la europea. La derrota también interrumpió su históricamente dominante récord contra el Arsenal, habiendo evitado perder en sus cinco encuentros anteriores. Aunque el rendimiento contuvo momentos de compostura, el colapso crucial en la segunda mitad reveló problemas estructurales que el Bayern ahora deberá abordar.
Las frustraciones se vieron agravadas por una actuación discreta de Kane, quien por lo demás ha disfrutado de una brillante temporada con 29 goles para el club y el país. Su impacto silenciado fue un testimonio del enfoque defensivo disciplinado del Arsenal, que lo restringió a una participación periférica en la posesión y le impidió la progresión a través de canales centrales.
Desde la perspectiva del Bayern, la derrota se caracterizó no solo por la fuerza del Arsenal sino también por errores autoimpuestos. Perder la posesión en zonas peligrosas y no poder lidiar con los segundos balones contribuyó en gran medida al cambio de impulso. Kompany reconoció después del partido que el Bayern debe mejorar sus “detalles” e intensidad si quieren igualar a la élite de Europa en encuentros de gran importancia.
- Getty Images Sport
Partidos de UCL más fáciles para el Bayern por delante
Bayern ahora centra su atención en reagruparse rápidamente, con las palabras de tranquilidad de Kane marcando el tono; sin embargo, sus partidos restantes en la Liga de Campeones serán mucho más fáciles, ya que se enfrentarán al Sporting, Union Saint-Gilloise y PSV. Los campeones alemanes mantienen una posición fuerte en Europa, lo que significa que la prioridad será corregir los errores vistos en el Emirates en lugar de quedarse lamentando la derrota. Se espera que Kompany evalúe ajustes tácticos, particularmente en la gestión de transiciones y la presión en las jugadas a balón parado.
La perspectiva más amplia para el Bayern sigue siendo abrumadoramente positiva. Aunque la derrota expuso debilidades, su consistencia en las competiciones los sitúa firmemente entre los contendientes de Europa, y la experiencia del equipo debería permitirles recalibrarse rápidamente.