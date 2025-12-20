Getty Images Sport
"No puedo mentirles" - Mikel Arteta revela lo que les ha dicho a sus jugadores sobre su futuro a largo plazo en el Arsenal
Arteta quiere quedarse en el Arsenal
El Arsenal no ha ganado el título de la Premier League desde 2004, pero en la actualidad, están encaminados a poner fin a esa sequía ya que tienen una ligera ventaja de dos puntos sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar. Los Gunners también están yendo muy bien en la Liga de Campeones, una competición que nunca han ganado. Por cierto, a Arteta le quedan unos 18 meses en su contrato con el Arsenal, pero insinuó que necesita ganar trofeos en los próximos meses para extender su estadía en el Emirates Stadium.
Cuando se le preguntó si puede verse en el futuro liderando la tabla de la Premier League más allá de 2027, respondió el viernes: "Sí, pero se trata del hoy. Y muchas cosas tienen que suceder en los próximos meses, también, para ganarse el derecho. Creo que el entrenador tiene que ganarse el derecho de estar aquí mañana. Durante seis años, solo he visto jugadores con un nivel de atención, deseo de aprender y de dar el máximo al equipo. Eso es lo que me mantiene en este trabajo. Nada más. Y, obviamente, ganar muchos partidos de fútbol. En términos porcentuales, creo que es bastante alto. Esa es la única manera. Si no, no puedes sobrevivir en este entorno."
Arteta 'no puede mentir' a los jugadores del Arsenal
En 2025, jugadores como William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly han firmado nuevos contratos a largo plazo con el club. Arteta reveló que cuando sus jugadores están en negociaciones contractuales, le preguntan sobre su futuro a largo plazo en el Arsenal.
Él añadió: "Me preguntan, pero no puedo mentirles. No lo sé, ya que es algo que no depende de mí. ¿Realmente eres feliz aquí? ¿Sientes que tienes la energía y sientes que puedes llevar a este club (más lejos)? Sí. Cien por ciento, sí. Pero creo que no depende solo de mí. Y ellos tienen que tomar una decisión basada en lo que sienten al respecto."
Arteta reflexiona sobre su etapa en el Arsenal
Cuando se le preguntó sobre su tiempo en los Gunners, Arteta admitió que su gestión ha pasado volando. Su primer partido a cargo como entrenador fue contra su antiguo equipo Everton, y ahora se enfrenta a los Toffees nuevamente este fin de semana.
Dijo: "Ha pasado rápido. Ha sucedido mucho, pero ha sido un viaje increíble y he disfrutado cada minuto. Bueno, es extraño pero también muy emocionante. Creo que, obviamente, uno de los estadios más icónicos (Goodison Park) en la Premier League ya no es parte de nuestro calendario pero voy a tener la oportunidad de ganar también, vamos a tener la oportunidad de ganar en un estadio increíble (Hill Dickinson Stadium) que construyeron y el sábado por la noche sabes qué esperar. Es un lugar realmente difícil para ir. Todos lo sabemos y por eso vamos a tener que estar en nuestro mejor nivel para ganar el sábado."
Periodo ocupado para el Arsenal
El viaje del Arsenal a Everton será el primero de siete partidos que jugarán en el espacio de 22 días. Después de enfrentarse al equipo de David Moyes, los Gunners concluirán este año con un partido de cuartos de final de la Carabao Cup contra el Crystal Palace, seguido de encuentros de liga con Brighton y Aston Villa. A pesar del calendario ajetreado, Arteta dice que disfruta de esta época del año.
Dijo: "Que es diferente, que te impacta con grandes exigencias y muchos partidos y muchas cosas pasan no solo en tu vida profesional sino también en tu vida personal, porque hay días especiales para todos nosotros, pero lo veo como una oportunidad. Creo que estamos bendecidos por tener la oportunidad de jugar cuando la gente está de vacaciones, pueden disfrutar mucho con sus familias. Creo que la atmósfera que se crea en el estadio es única, y eso es lo que tenemos que disfrutar."
