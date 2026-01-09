"No puedes hablar así" - Xabi Alonso critica a Diego Simeone por comentario sobre Vinicius Jr durante la victoria del Real Madrid en la Supercopa contra el Atlético
Vini Jr y Simeone reavivan la disputa
Vinicius fue sustituido al final en la victoria 2-1 del Real, y mientras salía del campo, volvió a enfrentarse con el entrenador del Atlético Simeone. El extremo brasileño se quejó al árbitro por comentarios hechos, con Simeone supuestamente diciendo que "Florentino [Pérez] te va a despedir, recuerda eso." Alonso intentó confrontar al argentino en la línea de banda y la prensa española afirma que le dijo al entrenador del Atleti que se concentrara "con tu propio equipo, maldita sea."
Alonso responde al 'Cholo'
En su conferencia de prensa posterior al partido, Alonso reveló su enfado con Simeone por intentar antagonizar a Vinicius. "No me gustó el momento. El Cholo le dijo algo y esas cosas van en contra del espíritu que deberías tener para con tus compañeros. No me gusta cuando se habla así a los compañeros de equipo. No todo es aceptable... Hablé con Vinicius y eso queda entre nosotros.
"Trato de ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no suelo hablar con ellos. Cuando vi lo que dijo, me gustó aún menos. Ese no es un buen ejemplo de deportividad. No todo vale; hay que respetar al oponente. Todo lo que sucede en el campo tiene sus límites.
"No se puede hablar así. Algunas cosas cruzan la línea."
Vini Jr falla de nuevo, pero Alonso está satisfecho con el rendimiento del Real.
Vinicius no logró marcar por 18º partido consecutivo para el Real Madrid y Brasil, aunque eso importó poco para Los Blancos en esta ocasión ya que lograron vengarse de sus rivales de la ciudad por su derrota 5-2 en el Estadio Metropolitano a principios de esta temporada. Alonso quedó particularmente impresionado por Valverde, cuyo espectacular tiro libre rompió el empate.
"Fue un partido muy disputado", reflexionó Alonso. "El gol temprano de Fede nos dio la ventaja y nos obligó a ajustar nuestro enfoque. No sufrimos demasiado en la primera mitad. Hubo momentos de todo porque era una semifinal, pero este equipo sabe competir. Fue un partido muy intenso y disputado. Con 1-2, tuvimos que cambiar nuestro enfoque, nos asentamos y sufrimos. Este es el camino hacia el título el domingo, y estamos en la final. El objetivo era llegar a la final contra un muy buen oponente. No habíamos olvidado el primer partido de liga. Lo que necesitábamos: energía, duelos, desafíos.
"Sí, [el gol temprano] sí afectó el partido. La idea era entender lo que se necesitaba hacer en cada momento. Lo importante es el partido y estar en la final.
"Fede hizo un partido fantástico. Por el gol, la asistencia, lo que aportó al equipo, enlazando con sus compañeros, intenso en defensa. Tiene ese espíritu competitivo. Los goles no son lo más importante para él, pero le dan energía. Fue un gol clásico de Fede, con un tiro impresionante."
El Real Madrid organiza el Clásico con el Barcelona
El Real Madrid ahora se preparará para enfrentar a sus rivales del Clásico, el Barcelona, en la final de la Supercopa de España el domingo por la noche en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. El Barça ganó con un 5-2 en este mismo escenario de la competición la temporada pasada, pero el equipo de Hansi Flick fue vencido por los hombres de Alonso esta temporada, con el técnico del Real, bajo presión, viendo a su equipo ganar 2-1 en el Bernabéu en octubre.
El Barcelona avanzó a la final con una contundente victoria de 5-0 contra el Athletic Club en las semifinales el miércoles. Mientras que el Real está listo para dar la bienvenida de nuevo a Kylian Mbappé tras una lesión, el Barça espera contar con Lamine Yamal a pesar de sus propias preocupaciones por el estado físico.