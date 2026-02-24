«No puede jugar el Mundial en estas condiciones»: los aficionados afirman que Neymar está «acabado» tras un vídeo viral en el que se ve al jugador del Santos con dificultades para correr y mantener el balón en juego

A principios de 2025 regresó a sus raíces con el objetivo de completar ese arco de redención. En otoño de 2023 sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla mientras jugaba con la Seleção. Neymar pasó 12 meses fuera de los terrenos de juego recuperándose de esa lesión.

Ha habido destellos de brillantez durante su segunda etapa en el Santos, donde el temperamental número 10 sigue siendo un jugador decisivo en sus mejores días. Nunca ha habido dudas sobre su capacidad para desconcertar a los rivales con su repertorio de trucos.

Sin embargo, los problemas físicos le han pasado factura. En diciembre de 2025 se sometió a otra operación, lo que le obligó a seguir más programas de rehabilitación. Neymar ha vuelto a la acción a los 34 años, pero algunos consideran que es una sombra del jugador que fichó por el PSG en 2017 con un traspaso récord de 222 millones de euros (194 millones de libras esterlinas/262 millones de dólares).