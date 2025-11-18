'No puede hacerlo solo' - Karim Benzema pide al Real Madrid que dé más ayuda a Kylian Mbappe mientras explica cómo la superestrella de Francia puede 'combinarse' con Vinicius Jr.

Benzema, él mismo un exdelantero del Real Madrid, alguien que ha marcado 354 goles en 648 partidos para el club, ha elogiado a Mbappé por sus logros, pero cree que necesita apoyo adicional para anotar más. "Mbappé es mucho mejor esta temporada; anotar goles no es nuevo para él," dijo Benzema. "Lo hizo en el PSG, y en el Real Madrid va a marcar muchos más. Lo que esperamos de Kylian es que cuando tenga la oportunidad, la aproveche. Así es el Real Madrid."

El exinternacional francés también ha instado a Mbappé a combinarse con su compatriota brasileño Vinicius Jr, diciendo: "El Real Madrid lo necesita mucho, y hay partidos donde tiene que marcar, como contra el Atlético de Madrid, Liverpool. Estos son equipos que se echan atrás, y él tiene que estar a la altura, trabajar esas situaciones. Tiene que combinarse con Vini Jr. El Real Madrid está esperando a Mbappé para estos momentos, para llevar a casa la Liga de Campeones. Creo que puede hacerlo con los otros jugadores. No puede hacerlo solo. Necesita a Vini Jr, a otros jugadores... así es como es. Creo que Vini Jr, Mbappé, Rodrygo (aunque él no juega mucho), Bellingham... tienen que comunicarse. Uno está allí para marcar goles, otro para dar asistencias."