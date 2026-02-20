Getty/GOAL
«¡No podría importarme menos!» - Pep Guardiola reacciona ante los rumores de que el Arsenal podría perder el título de la Premier League, mientras el Manchester City busca sacar provecho del último tropiezo de los Gunners ante el Wolverhampton
El colapso del Arsenal deja la pelota en el campo del City
Hace solo dos semanas, el Arsenal tenía nueve puntos de ventaja sobre el City, aunque con un partido menos. La diferencia se ha reducido ahora a cinco puntos después de que el equipo de Guardiola lograra una dramática victoria sobre el Liverpool y venciera cómodamente al Fulham, mientras que los Gunners empataron en Brentford y Wolves. con el City con un partido más. Si los hombres de Guardiola vencen al Newcastle el sábado, reducirán la diferencia a dos puntos y ejercerán una gran presión sobre el Arsenal antes de su visita al Tottenham, su acérrimo rival local, que jugará su primer partido con el nuevo entrenador Igor Tudor. A pesar de que el City se encuentra en una posición favorable, Guardiola no está interesado en hablar sobre la situación de la lucha por el título con los medios de comunicación ni con sus jugadores.
Guardiola no piensa «ni un segundo» en la clasificación de la liga.
Guardiola declaró en rueda de prensa el viernes: «Doce partidos son muchos. Solo me preocupa el Newcastle. No me preocupa la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal hasta que llegue. Ahora es el Newcastle, descansar y después el Leeds. No sé qué va a pasar en estos doce partidos. No he hablado ni un segundo de eso con mis jugadores.
Ayer y anteayer solo hablábamos del Newcastle, del Newcastle, del Newcastle. No hablé de la clasificación ni de la tabla. No me importa lo más mínimo. Son 12 partidos. Hazme esta pregunta cuando queden dos o tres partidos y te responderé, pero 12 partidos son una eternidad. Esa es la única verdad que tengo.
Tenían nueve puntos [de ventaja] porque nosotros teníamos un partido menos. Cuando todos tengan los mismos partidos, y después tendremos las diferencias. Van a pasar muchas cosas hasta el final de la temporada. El 70 % de los jugadores son nuevos, por lo que no tienen experiencia en este tipo de situaciones. La experiencia es ganar mañana».
Guardiola elogia el impacto de Semenyo
Antoine Semenyo ha tenido un comienzo fulgurante en el City desde su fichaje por 64 millones de libras procedente del Bournemouth en enero, con cinco goles y dos asistencias. Guardiola elogió el impacto del delantero. «Ha marcado muchos goles, pero no es solo eso: tiene un ritmo especial y versatilidad para jugar en tres posiciones», explicó.
«Llegó del Bournemouth con un ritmo defensivo increíble. Su impacto ha sido realmente bueno. Hemos jugado contra Antoine muchas veces. Cuando se convierta en un jugador de primera clase o de élite, ya lo veremos. Está jugando la Champions League, algo que nunca había hecho antes, y la fase eliminatoria es una buena prueba para él, pero estoy bastante seguro de que, con su mentalidad, lo llevará bastante bien. Normalmente, los chicos que llegan se adaptan muy rápido porque los que llevan aquí mucho tiempo hacen que no haya ningún problema».
Savinho regresa, pero Doku sigue fuera
Guardiola confirmó que Savinho está en condiciones de enfrentarse al Newcastle, lo que podría suponer su primera aparición desde que sufrió una lesión en el empate a cero contra el Sunderland el 1 de enero. Sin embargo, Jeremy Doku no estará disponible, ya que continúa recuperándose de una lesión de rodilla. Mientras que el Newcastle probablemente notará los efectos de su contundente victoria por 6-1 ante el Qarabag en la Liga de Campeones el miércoles, el City debería estar fresco tras haber disfrutado de una semana de descanso entre su victoria en la FA Cup ante el Salford y el partido contra el equipo de Eddie Howe.
El entrenador añadió: «Lo importante es que los jugadores se hayan revitalizado tras muchos meses con pocos días de descanso. Yo no tengo que correr ni un metro, así que para mí no es un problema. Son los jugadores, y para ellos es muy bueno tener semanas largas para descansar, y han entrenado bien los dos últimos días».
La historia favorece al City en este encuentro, ya que el Newcastle nunca ha ganado en el Etihad Stadium. Su última victoria fuera de casa ante el City se produjo en el antiguo estadio Maine Road, bajo la dirección de Bobby Robson, que entrenó a Guardiola en la única temporada que estuvo al frente del Barcelona.
