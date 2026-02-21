«¡No podemos perder!» - Declan Rice revela el descarado mensaje de Bukayo Saka sobre el derbi del norte de Londres, mientras el tambaleante Arsenal busca recuperarse contra el Tottenham

El Arsenal sigue líder de la Premier League, pero perdió la oportunidad de alejarse siete puntos del Manchester City tras caer ante el Wolverhampton, que remontó en los últimos minutos para empatar 2-2 el miércoles por la noche. Saka y Piero Hincapie habían dado una ventaja de 2-0 a los Gunners, pero los goles de Hugo Bueno y Tom Edozie aseguraron el reparto de puntos en Molineux.

El domingo, los londinenses tendrán la oportunidad de callar a sus críticos cuando visiten al Tottenham, su rival local, que estará bajo la mirada del nuevo entrenador Igor Tudor tras la marcha de Thomas Frank a principios de este mes. Los Spurs son decimosextos antes de la jornada del fin de semana y se enfrentan a la amenaza del descenso, ya que solo tienen cinco puntos de ventaja sobre el West Ham United, decimoctavo clasificado.

Rice permanece invicto en sus enfrentamientos con el Tottenham desde que se incorporó al Arsenal en 2023, y su última derrota ante los Lilywhites se produjo cuando capitaneaba al West Ham en la temporada 2022-23, con un resultado de 2-0. Ahora, el jugador de 27 años ha revelado lo que su compañero de club y de selección, Saka, le contó sobre los derbis del norte de Londres cuando se mudó al Emirates Stadium.