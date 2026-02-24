Getty Images
«¡No podemos ignorarlo!» - Se revela el audio del VAR que llevó a la polémica anulación del gol del Manchester City en Liverpool
El Manchester City gana en Anfield a pesar de un gol anulado.
El City protagonizó una emocionante remontada para vencer al Liverpool en Anfield a principios de este mes. Szoboszlai abrió el marcador con un característico tiro libre desde lejos, pero Bernardo Silva empató antes de que Haaland anotara un penalti en el tiempo de descuento para dar los tres puntos al equipo de Guardiola.
Parecía que los visitantes iban a marcar el tercer gol cuando Cherki empujó el balón hacia la portería vacía, con el portero de los Reds, Alisson, fuera de posición tras subir a rematar un lanzamiento a balón parado. Szoboszlai y Haaland se empujaron al intentar alcanzar el balón, pero ambos jugadores acabaron en el césped mientras el balón cruzaba la línea de gol.
Aunque muchos aficionados dieron por hecho que el gol sería válido, los árbitros deliberaron sobre las imágenes y decidieron anularlo, mostrando una tarjeta roja a Szoboszlai.
Se publica el audio entre el árbitro y el VAR
El razonamiento detrás de la anulación del gol y la expulsión de Szoboszlai ha sido revelado en el último episodio de Match Officials Mic'd Up.
Durante el incidente, el VAR John Brooks dijo: «Hay una falta clara sobre el defensa, así que no podemos ignorarla... Hay una falta clara sobre Erling Haaland, lo que significa que no puede llegar al balón, ¿de acuerdo?».
Pawson respondió: «Sí, eso es un tirón hacia atrás. Es por eso por lo que apliqué la ventaja, sí».
Brooks replicó: «Pero entonces no podemos aplicar la ventaja e ignorar esto porque hay una clara falta por agarrar al defensa [Szoboszlai]».
Pawson dijo entonces: «Ah, no lo había visto», antes de anular el gol y expulsar a Szoboszlai.
El jefe de PGMOL explica la controvertida decisión
En el programa Match Officials Mic'd Up, el director de arbitraje de la PGMO, Howard Webb, dijo: «He oído a mucha gente decir: "¿No se puede simplemente ignorar a los dos y conceder el gol?"».
Para arbitrar en la Premier League, hay que tener sensibilidad y comprensión del juego, e intentamos aplicar el sentido común siempre que es posible, pero hay un límite.
El balón solo entra en la portería porque Erling Haaland tira de Szoboszlai, impidiéndole despejar el balón, por lo que no podemos validar ese gol por ese motivo.
El árbitro intentó aplicar la ventaja cuando Szoboszlai tiró inicialmente de Haaland y esperó a ver qué pasaba y si el balón iba directamente a la portería, lo cual es una buena ventaja y concedemos el gol.
Pero el balón solo entra en la portería porque Haaland comete claramente una falta sobre Szoboszlai. No podemos ignorar eso; por lo tanto, no podemos simplemente conceder la ventaja porque solo se ha producido por esa acción de Haaland, así que tenemos que volver a la falta inicial, que es la de Szoboszlai tirando de Haaland.
Es fuera del área, impide una oportunidad manifiesta de gol, por lo que se pita falta y se expulsa a Szoboszlai.
Él reclamaba esta falta de Haaland. Tenía razón al reclamar porque era falta, pero, por desgracia para él, ha cometido una falta inicial que debe ser sancionada, y acabamos en lo que claramente es el lugar correcto gracias al uso del VAR».
El Manchester City sigue a cinco puntos del líder de la Premier League, el Arsenal.
La victoria en Merseyside forma parte de una racha de cinco victorias consecutivas que el City ha logrado con el objetivo de terminar la temporada con fuerza. Hay posibilidades de ganar títulos en las cuatro competiciones en las que sigue participando, pero la lucha por el título de la Premier League sigue muy reñida tras los resultados del pasado fin de semana. El líder, el Arsenal, se impuso con facilidad a su rival del norte de Londres, el Tottenham Hotspur, un día después de que el City venciera al Newcastle United, con una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos.
Sin embargo, el City tiene un partido menos que los Gunners, lo que significa que el final de la temporada se presenta muy emocionante antes de la última jornada, ya que los dos equipos aún se enfrentarán en la final de la Carabao Cup y por segunda vez en la Premier League.
