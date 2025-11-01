¡No más fiesta de Boxing Day! La Premier League confirma que el enfrentamiento entre el Manchester United y el Newcastle será el único partido que se jugará el 26 de diciembre en un cambio importante al calendario festivo

La Premier League ha confirmado que solo se jugará un partido de primera división el Boxing Day de esta temporada, que será el choque de Old Trafford entre United y Newcastle. La decisión representa una ruptura importante de una de las tradiciones más antiguas del fútbol inglés, que típicamente ve a los 20 clubes en acción el 26 de diciembre. En su lugar, siete partidos se jugarán el 27 de diciembre, y los dos restantes se programarán para el 28 de diciembre.

El cambio inusual se debe al calendario televisivo festivo de la liga, que se anunció oficialmente el viernes 31 de octubre. El partido entre United y Newcastle ha sido seleccionado como el único encuentro que se transmitirá en el Reino Unido el 26 de diciembre, mientras que todos los demás partidos de la jornada 18 se llevarán a cabo durante el fin de semana posterior. Marca la primera vez en la historia de la Premier League que el Boxing Day contará con solo un partido.

Históricamente, el Boxing Day ha sido una de las fechas más concurridas y celebradas en el calendario del fútbol inglés, con aficionados llenando estadios en todo el país el día después de Navidad. Sin embargo, el horario limitado de este año se debe tanto a las obligaciones de transmisión como a la estructura única del calendario 2025-26, donde el 26 de diciembre cae en viernes. Las restricciones de programación de la Premier League y los acuerdos de transmisión han dejado a los aficionados enfrentando una tarde festiva inusualmente tranquila.