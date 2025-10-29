'No lo están llevando bien' - exjugador del Real Madrid alerta sobre la recuperación de Lamine Yamal en el Barcelona

Las dudas sobre la condición física de Lamine Yamal crecen dentro y fuera de Barcelona. El joven extremo sufre una pubalgia, una lesión persistente en la ingle que ha afectado su velocidad y agilidad. Según los especialistas, el dolor puede fluctuar, pero tiende a intensificarse en los partidos de alta exigencia, lo que dificulta una recuperación completa sin el descanso adecuado.

El jugador de 18 años ya se perdió cuatro encuentros con el conjunto azulgrana tras el último parón internacional debido al mismo problema, aunque desde entonces ha vuelto a tener participación regular.

El traumatólogo deportivo Pedro Luis Ripoll analizó recientemente la situación de Yamal y explicó que este tipo de lesión puede reducir la movilidad y la potencia de disparo de un futbolista hasta en un 50%. Además, advirtió que acelerar el regreso a la competencia solo agrava el cuadro.

Aunque el cuerpo médico del Barcelona intenta controlar cuidadosamente la carga de trabajo del joven, las múltiples bajas en el plantel han obligado al técnico a seguir utilizándolo con frecuencia, una decisión que empieza a generar preocupación entre médicos, exjugadores y analistas.

