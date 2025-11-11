'¡No hubo tensión!' - La disputa por la lesión de Lamine Yamal no es un gran problema, según el presidente de la Federación Española de Fútbol, quien aborda las quejas de Hansi Flick

Yamal ha jugado los 90 minutos completos en tres de los últimos cuatro partidos del Barcelona a pesar de sentir algunas "molestias" después de ser diagnosticado con pubalgia, una lesión crónica en la ingle que surge de un desgarro en el tejido blando circundante. El subcampeón del Balón de Oro 2025 comenzó en la derrota por 2-1 contra el Real Madrid el mes pasado, seguido de otros 88 minutos contra el Elche. En la última semana, duró todo el partido durante el enfrentamiento de la Liga de Campeones entre semana contra el Club Brujas y la victoria a domicilio por 4-2 ante el Celta de Vigo el fin de semana.

Citándose su reciente regreso a la alineación del Barcelona como un habitual, el jefe de España De La Fuente defendió su decisión de convocar a Yamal para los próximos clasificatorios al Mundial contra Georgia y Turquía.

"Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido, y creo que está en perfectas condiciones", declaró De la Fuente en una conferencia de prensa. "Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros siempre que lo consideremos apropiado.

"Viendo el partido el otro día, Lamine está en condiciones de jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos enormemente importantes para clasificar al Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros."