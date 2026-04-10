«No hay otra opción»: se recomienda al BVB actuar de forma drástica con Nico Schlotterbeck

Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, reveló que el central quiere incluir «sin falta» una cláusula de rescisión para el próximo verano, con el fin de destacar en el Mundial.

«Así tal vez pueda fichar luego por un club aún más grande y con mayor reconocimiento que el Dortmund», añadió Matthäus.

Su contrato con el Borussia Dortmund vence este verano y el club negocia su renovación desde hace meses sin éxito. En los últimos días, el tema volvió a estar en boca de todos cuando el defensa central desmintió un acuerdo inminente tras el partido internacional de la selección alemana contra Ghana. Entre otras cosas, señaló que había negociado durante mucho tiempo con el antiguo director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, pero que ahora tenía que hablar con su sucesor, Ole Book.