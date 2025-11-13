'No hay ningún problema' entre Lamine Yamal y Dani Carvajal después del altercado en el Clásico, ya que el entrenador de España niega que la estrella del Barcelona 'faltara al respeto' al capitán del Real Madrid
De la Fuente aborda las repercusiones del Clásico
El seleccionador de España, De la Fuente, se ha movido rápidamente para calmar las tensiones entre la sensación del Barcelona Yamal y el capitán del Real Madrid Carvajal tras su confrontación en el campo durante el reciente El Clasico. El punto álgido llegó después de la victoria de Madrid 2-1 en el Santiago Bernabéu, donde Carvajal pareció confrontar al joven extremo con un gesto de burla y las palabras: "Sigue hablando, sigue hablando".
El incidente rápidamente llamó la atención debido a los comentarios previos al partido de Yamal que sugerían que el Real Madrid "robaba" partidos, comentarios que enfadaron a varios jugadores de Los Blancos. La situación se intensificó tras el partido, cuando Carvajal se acercó a Yamal para hacer su punto, y el joven de 18 años respondió antes de ser apartado por compañeros de equipo para evitar que la situación empeorara.
Con ambos jugadores convocados en la selección de España para la ventana internacional de noviembre, surgieron especulaciones sobre si las tensiones del Clásico se trasladarían al campamento del equipo nacional. Pero De la Fuente, hablando en El Partidazo de COPE, insistió en que no había de qué preocuparse, revelando que había hablado con ambos jugadores individualmente.
- Getty
'No hay ningún problema' entre Yamal y Carvajal
De la Fuente ha dejado claro que la relación entre Carvajal y Yamal sigue intacta. “He hablado con ambos, y hemos hablado de otras cosas, y con Dani, principalmente sobre su lesión, no podía ser de otra manera, eso es lo primero, la prioridad, que se recupere," dijo el entrenador español. "Con Lamine, también hablamos de estos temas, y también de su lesión, obviamente. Hablamos de eso también, y todo fue perfectamente normal. Estaba seguro de que si ambos estuviéramos disponibles, no habría ningún problema, en absoluto."
De la Fuente también desestimó las afirmaciones de que los comentarios anteriores de Yamal habían faltado al respeto a Carvajal o al Real Madrid. "Algo que es innegociable para mí es el respeto. Con respeto, podemos construir cualquier cosa que queramos, cualquier edificio, cualquier relación. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras expresiones, con la forma en que decimos las cosas, porque a veces se sacan de contexto y parecen mucho más de lo que realmente se dijo. En cualquier caso, tenemos que ser muy cuidadosos para no ofender.
"Se pueden decir muchas cosas sin ser irrespetuosos. No significa que Lamine lo dijera con la intención de ser irrespetuoso, estoy seguro de que no lo hizo."
De la Fuente, mientras defendía las intenciones de Yamal, admitió que el joven extremo podría haber escogido sus palabras de manera más sabia. “Quizás no era el momento adecuado,” explicó. “Repito, en ese contexto, de esa manera, en ese momento en el que se encontraba. Bueno, puedes decir algo creyendo que es solo una broma, y esa broma no cae bien.”
La RFEF expresa 'sorpresa y preocupación' por la condición física de Yamal
La situación dio un giro cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que Yamal había sido liberado del equipo debido a un procedimiento en la ingle realizado sin su conocimiento previo. La federación reveló que se enteró de la operación solo después de que comenzó el campamento de entrenamiento, expresando "sorpresa y preocupación" en un comunicado oficial.
La RFEF confirmó haber recibido un informe nocturno detallando el procedimiento menor de radiofrecuencia en el área púbica del jugador y la recomendación de al menos siete días de descanso. De la Fuente admitió que lo tomó por sorpresa la noticia. “Nunca he vivido una situación así,” dijo. “No creo que sea muy normal. No conoces los detalles y luego te informan sobre problemas de salud. Te quedas sorprendido.”
Yamal, quien había anotado en la victoria del Barcelona 4-2 sobre el Celta de Vigo antes de ser sustituido, fue reemplazado en la selección española por Jorge de Frutos del Rayo Vallecano. El entrenador reiteró que la salud del jugador era la prioridad y que le deseaba a Yamal una recuperación completa.
- Getty Images Sport
El foco se centra en la clasificación para el Mundial
España se mantiene en la cima del Grupo E de clasificación para la Copa del Mundo con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Turquía, que ocupa el segundo lugar. El equipo de De la Fuente se enfrentará a Georgia y Turquía en clasificatorios consecutivos, necesitando solo un resultado comparable al de Turquía para garantizar el primer puesto.
La campaña de clasificación de La Roja ha sido casi impecable, pero las distracciones fuera del campo más recientes, desde las tensiones del Clásico hasta la lesión de Yamal, han añadido un ruido no deseado. Sin embargo, De la Fuente ha demostrado una vez más su capacidad para mantener al equipo unido, insistiendo en que el profesionalismo y el respeto mutuo siguen siendo la base del éxito de España.
Si los resultados les favorecen, España podría asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026 antes de la última jornada, reafirmando su resurgimiento bajo De la Fuente, incluso mientras continúa gestionando las complejidades de una nueva generación que incluye jóvenes talentos francos como Yamal.