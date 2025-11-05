¿No hay lugar para Neymar en la Copa del Mundo? Carlo Ancelotti dice que la convocatoria de Brasil está 'cerca' de ser decidida, dejando fuera nuevamente a la estrella del Santos

Los aficionados de Brasil están esperando pacientemente que Neymar se vuelva a poner los colores del equipo nacional mientras se acerca rápidamente la Copa del Mundo. La exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain no ha jugado para los cinco veces ganadores del Mundial desde octubre de 2023, cuando Brasil perdió 2-0 ante Uruguay. Neymar tuvo que ser sacado en camilla en el tiempo de descuento de la primera mitad de ese partido, y los peores temores de Brasil se hicieron realidad después de que fue diagnosticado con una lesión del ligamento cruzado anterior.

El deslumbrante atacante pasó casi un año fuera de las canchas, antes de marcar su regreso para su entonces empleador Al-Hilal en octubre de 2024.

Hizo un sensacional regreso a su club de infancia Santos en el invierno a principios de este año, pero ha luchado para recuperar la forma física y el ritmo, perdiéndose 40 partidos solo en el último año. Su reciente lesión en el isquiotibial lo dejó fuera de acción por más de seis semanas. Neymar marcó su regreso con una participación de 23 minutos contra Fortaleza en un empate 1-1 en la liga, pero eso no fue suficiente para convencer al entrenador de Brasil, Ancelotti, de incluirlo en la selección para los próximos amistosos contra Senegal y Túnez.