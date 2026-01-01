No habrá reunión con Lionel Messi para Neymar ya que la estrella del Santos firma un nuevo contrato

Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 79 goles en 128 partidos, no ha representado a su país desde que sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre de 2023. Sin embargo, ha prometido estar listo para otro intento de gloria global.

Dijo recientemente a los reporteros: “Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para traer esta Copa del Mundo de vuelta a Brasil”. Continuó diciendo sobre ayudar en esa misión: “Si llegamos a la final, prometo marcar”.

El exentrenador del PSG, AC Milan, Chelsea y Real Madrid, Ancelotti, ha dejado la puerta abierta para que Neymar pueda recibir una convocatoria internacional, pero ha hablado regularmente sobre cómo el sentimiento no permitirá que impacte sus selecciones.

Se le ha dejado claro a Neymar que tendrá que ganarse su lugar. El táctico italiano Ancelotti ha dicho: “Hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede ser con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores.

“La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA en marzo. Entiendo muy bien que la gente está muy interesada en Neymar. Quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, elegiré al equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien, mejor que alguien más, jugará en el Mundial. No le debo nada a nadie.”