No fue falta de carácter: la apuesta del Chelsea ante el Arsenal no resultó

Sin embargo, pese a lo intrascendente del encuentro, la reacción a la actuación de los Blues en el norte de Londres fue desmedida. El comentarista de Sky Sports y exjugador del Chelsea, Paul Merson, se mostró especialmente duro en sus críticas al término del partido, en contraste con Gary Neville, quien durante la retransmisión llegó a elogiar el planteamiento de Liam Rosenior —en su rol de co-comentarista— como una suerte de obra casi maestra al más puro estilo José Mourinho.
Con varias bajas importantes, Rosenior dispuso a su Chelsea en un esquema pragmático de cinco defensas, con la clara intención de mantener a raya al poderoso Arsenal el mayor tiempo posible y, llegado el momento, golpear al contraataque o a través de alguna acción individual.
Ese momento, sin embargo, nunca terminó de materializarse. El tanto de Kai Havertz en el minuto 97 selló la derrota global por 4-2 y confirmó que la apuesta calculada del técnico no tuvo el desenlace esperado. Aun así, resulta difícil sostener que su equipo no compitió ni plantó cara.