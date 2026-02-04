Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Chelsea no wimps GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

No fue falta de carácter: la apuesta del Chelsea ante el Arsenal no resultó

El Chelsea cayó ante el Arsenal en una semifinal espesa y sin brillo, decidida por un gol tardío de Havertz que avivó el debate sobre la eliminación.

Sin embargo, pese a lo intrascendente del encuentro, la reacción a la actuación de los Blues en el norte de Londres fue desmedida. El comentarista de Sky Sports y exjugador del Chelsea, Paul Merson, se mostró especialmente duro en sus críticas al término del partido, en contraste con Gary Neville, quien durante la retransmisión llegó a elogiar el planteamiento de Liam Rosenior —en su rol de co-comentarista— como una suerte de obra casi maestra al más puro estilo José Mourinho.

Con varias bajas importantes, Rosenior dispuso a su Chelsea en un esquema pragmático de cinco defensas, con la clara intención de mantener a raya al poderoso Arsenal el mayor tiempo posible y, llegado el momento, golpear al contraataque o a través de alguna acción individual.

Ese momento, sin embargo, nunca terminó de materializarse. El tanto de Kai Havertz en el minuto 97 selló la derrota global por 4-2 y confirmó que la apuesta calculada del técnico no tuvo el desenlace esperado. Aun así, resulta difícil sostener que su equipo no compitió ni plantó cara.

  • Chelsea Cole Palmer 2025-26Getty

    El plan táctico se quedó corto

    Lo primero que conviene señalar es que, más allá de llegar al partido de vuelta con un gol de desventaja, el Arsenal es prácticamente imbatible en el Emirates Stadium. Hasta la fecha, solo ha sufrido una derrota en toda la temporada como local, precisamente ante el Manchester United el mes pasado. Incluso en aquel encuentro, los ‘Red Devils’ necesitaron dos auténticos golazos para doblegar a unos anfitriones incansables.

    Rosenior era plenamente consciente de ese contexto y decidió respetarlo, apostando por un inusual esquema 5-2-3 con el objetivo de mantenerse con vida en la eliminatoria durante la primera mitad y asumir más riesgos más adelante. Al descanso, con el marcador en blanco, resultaba difícil sostener que el plan no estuviera funcionando, aunque el Chelsea tampoco hubiera logrado incomodar seriamente a su rival.

    Con el equipo aún en la pelea al cumplirse la hora de juego, el técnico de los Blues realizó una serie de cambios que parecían estar previstos de antemano, dando entrada a piezas ofensivas clave como Cole Palmer y Estêvão Willian para el último tramo del encuentro. Sin embargo, en esta ocasión ninguno consiguió marcar la diferencia. Pese a que el Chelsea mostró una mejor versión colectiva tras el descanso, no encontró la fórmula para generar ocasiones claras ante una de las defensas más sólidas del momento.

    Si bien resultó decepcionante que no lograran exigir a Kepa Arrizabalaga bajo palos pese a haber intentado 14 remates y registrar un xG de apenas 0,68, el partido dejó la sensación de un equipo exhausto que se topó con un rival superior, capaz de neutralizarlo sin excesivos apuros. De haber entrado alguno de sus numerosos disparos lejanos, la lectura del encuentro, sin duda, habría sido muy distinta.

    • Anuncios
  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "No salgas así"

    Algunos comentaristas, sin embargo, fueron muy críticos con la naturaleza de la actuación, y Paul Merson —exjugador y referente del Arsenal— se mostró especialmente duro en su análisis. “Estoy insensible, estoy atónito”, declaró al final del encuentro, mientras las cámaras enfocaban al defensor del Chelsea, Wesley Fofana, visiblemente afectado. “No puedo creer lo que acabo de ver. De verdad, no puedo creerlo”.

    “Esto es el Chelsea Football Club. Tienen futbolistas internacionales, un campeón del mundo, jugadores de primer nivel por todas partes… No es un equipo que esté peleando por no descender. Han venido aquí y… deberían estar llorando, porque ni siquiera lo intentaron”.

    Merson continuó, aún incrédulo: “Me he quedado sin palabras. No puedo creer lo que acaba de pasar. Han quedado eliminados de la semifinal de una gran competición mostrando una debilidad absoluta. Si la apuesta salía bien, era brillante; pero si no funciona, no puedes jugarte todo así. Hay que intentarlo y caer con la cabeza alta. No puedes salir de esa manera”.

    Para rematar, añadió: “Jugaron a medio gas. Esto era una semifinal de copa. El Chelsea tiene jugadores para competir de tú a tú con el Arsenal y, aun así, ni siquiera lo intentaron”.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    "Fácil en retrospectiva"

    Hay que reconocerle a Rosenior que no rehuyó el debate y defendió con firmeza su planteamiento pragmático en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico subrayó que preparar un encuentro a domicilio ante el Arsenal —probablemente el equipo más fuerte de Europa en este momento— exigía un enfoque mucho más matizado que simplemente lanzarse al ataque por el hecho de llegar con un gol de desventaja.

    “He sido comentarista, sé que es fácil opinar”, respondió a las críticas de Merson. “Todo es sencillo a toro pasado. Si salgo a presionar arriba desde el inicio y encajamos dos goles pronto, entonces todo el mundo diría: ‘¿Qué está haciendo?’. Esa es la realidad de mi trabajo”.

    “La realidad es que si pierdes, te critican; si ganas, eres un genio. Normalmente, la verdad está en algún punto intermedio”.

    Los aficionados del Chelsea que viajaron hasta Londres respaldaron claramente el enfoque del técnico de 41 años, dedicándole a él y a sus jugadores un prolongado aplauso al final del encuentro. Y no es descabellado pensar que Rosenior se ha ganado el derecho a intentar algo diferente, después de haber ganado seis de sus ocho partidos al frente del equipo.

    Profundizando en su plan en la conferencia de prensa, el entrenador añadió: “Hay aspectos del partido de hoy con los que estoy muy satisfecho, y estoy aquí para respaldar al equipo. Se notaba lo devastados que estaban los chicos después del encuentro por todo lo que dieron. Creíamos que podíamos venir aquí y darle la vuelta a la eliminatoria”.

    “En términos de control y dominio en la segunda parte, hubo momentos en los que sentí que el partido estaba a nuestro alcance, pero no lo supimos aprovechar”.

    “También sentí que el componente psicológico de la eliminatoria era clave, y se percibía en el estadio. Al minuto 60 entraron Cole y Estêvão, el partido se abrió y tuvimos situaciones en y alrededor del área. Había la sensación de que la eliminatoria podía cambiar”.

    “No conseguimos lo que queríamos, pero al final no se trata de los planes de partido, sino de los resultados”.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Agotado

    La situación del Chelsea tampoco se vio favorecida por la ausencia de varios hombres clave en el once inicial. Como ya se mencionó, Rosenior solo pudo contar desde el banquillo con Cole Palmer y Estêvão Willian, dos futbolistas que, en condiciones normales, habrían sido titulares. El primero continúa arrastrando un problema crónico en la ingle que le impide competir tres veces por semana, mientras que el segundo acababa de regresar de Brasil tras recibir permiso por motivos personales.

    A ello se sumaron las ausencias totales de Reece James y Pedro Neto, otros dos habituales en el equipo, quienes quedaron fuera por precaución después de sufrir lo que el propio Rosenior calificó como molestias menores.

    “Hemos tenido que gestionar muchas cosas en los últimos dos días, incluso un par de pruebas físicas esta misma mañana”, explicó el entrenador tras el encuentro. “Ellos [James y Neto] simplemente tenían demasiado dolor para jugar esta noche. Lo están dando todo; siempre estarían dispuestos a jugar”.

    Sobre Estêvão, el técnico fue especialmente elogioso: “Con 18 años, pasar por una situación personal delicada, viajar a Brasil y regresar en apenas dos días para asegurarse de estar disponible para este partido dice mucho de su carácter y del espíritu que quiero en este equipo”.

    Y en cuanto a Palmer, añadió: “Cole nos dio una actuación increíble durante 90 minutos, fue clave en la remontada ante el West Ham. Tenemos que cuidarlo. Es una joya y debemos protegerlo para que se mantenga bien durante toda la temporada”.

    Rosenior concluyó señalando que la disponibilidad de la plantilla condiciona inevitablemente cualquier planteamiento: “La disponibilidad de los jugadores siempre influye en tu sistema, en función del rival, del estado físico y del nivel de intensidad que vienes acumulando en los partidos”.

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Calendario brutal

    Sin lugar a dudas, el martes quedó la sensación de que las recientes gestas del Chelsea y la exigencia de un calendario implacable terminaron por pasar factura en el momento menos oportuno. El partido de vuelta en el norte de Londres se disputó apenas tres días después de que los Blues se vaciaran para lograr una remontada agónica ante el West Ham en Stamford Bridge, y a menos de una semana de la épica reacción en Nápoles que les aseguró el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

    De hecho, el Chelsea ha jugado prácticamente cada tres o cuatro días desde el inicio del año, y las únicas derrotas del equipo bajo el mando de Rosenior han llegado precisamente en los dos encuentros de la semifinal de la Copa de la Liga frente al Arsenal.

    “Tengo que darle muchísimo mérito a los jugadores. Nuestro calendario ha sido una locura”, señaló el técnico. “Aportaron energía, lucha y espíritu, todo estuvo ahí. Pero, por desgracia, nos faltaron esos momentos de calidad. Llegamos muchas veces al último tercio en la segunda parte, pero no supimos aprovecharlas”.

    Rosenior profundizó en el desgaste acumulado: “Contra el West Ham corrimos hasta el minuto 97 intentando levantar un 2-0. Luego están las emociones de Nápoles. Todo eso se tiene en cuenta cuando intentas darte la mejor oportunidad posible de ganar un partido de fútbol”.

  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    Es hora de reagruparse

    Con todos esos factores atenuantes en consideración, difícilmente puede hablarse de vergüenza en la ajustada eliminación del Chelsea ante el Arsenal en una eliminatoria a doble partido frente a un rival que hoy por hoy está claramente un escalón por encima. Los Blues se midieron a un equipo más fuerte, en mejor forma y físicamente superior, y acabaron cayendo, pagando sobre todo el alto precio de haber encajado tres goles en casa en la ida, pese a un conato de reacción liderado por Alejandro Garnacho.

    Es cierto que el Chelsea debió generar más ocasiones claras en el Emirates, especialmente después de ejecutar con éxito su plan de contener al rival durante 96 minutos, aunque lo cierto es que los Gunners tampoco lograron imponer una amenaza constante. Sin embargo, cuando tus principales armas ofensivas no están en plenitud ni finas de cara al gol, las opciones se reducen drásticamente ante una de las defensas más sólidas del momento.

    Rosenior, por su parte, dejó claro que no permitirá que esta derrota deje secuelas. “Evidentemente, perder no era lo que queríamos. Llevo aquí menos de un mes y hemos disputado ocho partidos en ese periodo”, explicó. “Para los jugadores, rendir como lo han hecho, mostrar capacidad de aprendizaje y, sobre todo, espíritu, unión y competitividad, es muy positivo. Hay muchas señales alentadoras. Ahora quiero ver cómo reaccionamos ante un contratiempo. Tenemos que hacerlo de forma positiva”.

    Y aunque nunca llegó ese instante de golpe y sorpresa que hubiera podido inclinar el partido o llevarlo a los penaltis, al Chelsea y a Rosenior les faltó apenas un gol —aunque fuera deslucido— para que su plan de partido fuera ampliamente elogiado, en lugar de convertirse en blanco de críticas airadas por parte de tertulianos “atónitos”.

    Ahora, el foco se desplaza a una serie de compromisos favorables (Wolves, Leeds, Hull City y Burnley), con margen suficiente de descanso entre ellos, antes de regresar al Emirates a principios de marzo, ya en clave Premier League y en mejores condiciones.

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0