No fue falta de carácter: la apuesta del Chelsea ante el Arsenal no resultó

Hay que reconocerle a Rosenior que no rehuyó el debate y defendió con firmeza su planteamiento pragmático en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico subrayó que preparar un encuentro a domicilio ante el Arsenal —probablemente el equipo más fuerte de Europa en este momento— exigía un enfoque mucho más matizado que simplemente lanzarse al ataque por el hecho de llegar con un gol de desventaja.

“He sido comentarista, sé que es fácil opinar”, respondió a las críticas de Merson. “Todo es sencillo a toro pasado. Si salgo a presionar arriba desde el inicio y encajamos dos goles pronto, entonces todo el mundo diría: ‘¿Qué está haciendo?’. Esa es la realidad de mi trabajo”.

“La realidad es que si pierdes, te critican; si ganas, eres un genio. Normalmente, la verdad está en algún punto intermedio”.

Los aficionados del Chelsea que viajaron hasta Londres respaldaron claramente el enfoque del técnico de 41 años, dedicándole a él y a sus jugadores un prolongado aplauso al final del encuentro. Y no es descabellado pensar que Rosenior se ha ganado el derecho a intentar algo diferente, después de haber ganado seis de sus ocho partidos al frente del equipo.

Profundizando en su plan en la conferencia de prensa, el entrenador añadió: “Hay aspectos del partido de hoy con los que estoy muy satisfecho, y estoy aquí para respaldar al equipo. Se notaba lo devastados que estaban los chicos después del encuentro por todo lo que dieron. Creíamos que podíamos venir aquí y darle la vuelta a la eliminatoria”.

“En términos de control y dominio en la segunda parte, hubo momentos en los que sentí que el partido estaba a nuestro alcance, pero no lo supimos aprovechar”.

“También sentí que el componente psicológico de la eliminatoria era clave, y se percibía en el estadio. Al minuto 60 entraron Cole y Estêvão, el partido se abrió y tuvimos situaciones en y alrededor del área. Había la sensación de que la eliminatoria podía cambiar”.

“No conseguimos lo que queríamos, pero al final no se trata de los planes de partido, sino de los resultados”.