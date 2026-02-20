«¡No estoy dentro de su cabeza!» - Diego Simeone, inseguro sobre el futuro de Julián Álvarez ante los rumores que lo vinculan con el Barcelona, mientras la estrella del Atlético de Madrid «vuelve a su mejor nivel» tras una sequía goleadora

Más allá de los rumores sobre traspasos, Simeone aprovechó la oportunidad para defender a sus jugadores frente a las acusaciones de que les falta intensidad durante una temporada con un calendario muy apretado. Desestimó la idea de que la irregularidad del equipo se debiera a una falta de esfuerzo y señaló, en cambio, las fluctuaciones psicológicas naturales de los deportistas profesionales. El Atlético ha ganado dos de sus últimos siete partidos, ambos en la Copa del Rey.

«Porque son personas y no todos los días nos comportamos igual, aunque nos gustaría», explicó el entrenador. «No es una cuestión de intensidad ni de tirar los partidos; llevo 20 años como entrenador y otros 19 como jugador y no conozco a ningún futbolista que no quiera ganar y hacerlo de la mejor manera posible. Los partidos que hemos perdido han sido por jugar mal, no hay nada más».

El Atlético se ha alejado aún más del Real Madrid y el Barcelona en la lucha por el título de Liga, mientras que solo pudo empatar 3-3 contra el Club Brujas en el partido de ida de la eliminatoria de la Champions League a mitad de semana. Con la Copa del Rey aún en juego, los rojiblancos tienen poco tiempo para descansar entre partidos.

«Es difícil mantener eso; necesitamos plantillas más amplias», dijo Simeone. «Diez u once jugadores, como siempre, no son suficientes. Está claro que hay muchos más partidos. La competición en la Champions League se ha intensificado si no te clasificas para los octavos de final, y solo tienes dos semanas, por no hablar de si llegas a las semifinales de la Copa del Rey, lo que supone un esfuerzo aún mayor. No tengo ninguna duda de que las plantillas deben crecer, y nuestro trabajo como directivos debe ser significativo, basándonos en lo que vemos entre partidos y en el riesgo de lesiones. Si le preguntas a un jugador, siempre te dirá que está bien».