«No estamos muy lejos del Arsenal», insiste Tammy Abraham, quien afirma que el Aston Villa PUEDE alcanzar a los Gunners y ganar el título de la Premier League

Abraham marcó en los últimos minutos después de que los visitantes del Leeds llevaran casi una hora por delante gracias al gol de Anton Stach en la primera parte. El Aston Villa ha visto cómo su infalible consistencia de principios de temporada se ha tambaleado un poco en las últimas semanas, con solo dos victorias en sus últimos siete partidos, pero sigue a solo siete puntos del líder, con 11 partidos por jugar, tras una racha complicada para el Arsenal.

Los Gunners empataron 2-2 con el colista, el Wolves, el miércoles, lo que llevó a muchos a decir que la lucha por el título sigue muy abierta, mientras los aficionados tanto del equipo de Arteta como de sus rivales se volvían locos en las redes sociales. El Manchester City sigue siendo el mejor situado para alcanzar al Arsenal, pero con el Villa a solo dos puntos de los hombres de Pep Guardiola, todavía tiene posibilidades, algo que señaló Abraham al final del partido en Villa Park.

El jugador de 28 años marcó su segundo gol en cinco partidos, el primero en la Premier League, desde que fichó por el Villa por segunda vez en enero. Llegó procedente del Besiktas, después de que el gigante turco lo fichara del Roma, y habló con los periodistas al final del partido, después de que su gol en los últimos minutos, tras salir desde el banquillo, le diera un punto al equipo de West Midlands el sábado por la tarde.