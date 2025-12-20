'No está contento' - Hansi Flick se pronuncia por la ausencia de una estrella del Barcelona ante el Villarreal

Tras la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada, el Barcelona confirmó que Pedri sufrió una rotura en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El centrocampista ya había mostrado signos de fatiga durante el encuentro.

Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial en el que señaló:

“El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido una rotura en el músculo bíceps femoral distal del muslo izquierdo. La evolución de su recuperación marcará su regreso a la competición”.

De cara al próximo compromiso de La Liga ante el Villarreal, programado para este domingo, el entrenador Hansi Flick confirmó que Pedri no estará disponible para el encuentro debido a un nuevo problema en los isquiotibiales.