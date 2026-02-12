«No es un gran club»: Ange Postecoglou da su veredicto sobre el Tottenham tras el despido de Thomas Frank.

Postecoglou ha explicado a The Overlap por qué los Spurs están luchando por la estabilidad y la continuidad, cuando incluso Mauricio Pochettino y José Mourinho no han logrado cumplir con las expectativas. Ha dicho: «Si miras la lista de nombres, no hay realmente un tema común en lo que están tratando de hacer. Creo que parte del ADN del Tottenham —a falta de una palabra mejor— es que les gusta que sus equipos jueguen de una determinada manera.

«Es justo decir que con Mauricio iban por ese camino, pero al mismo tiempo, creo que la gente ha menospreciado demasiado la influencia de Harry (Kane) durante ese periodo. Si hubiera tenido a Harry en ese primer año, estoy convencido de que habríamos terminado en esa plaza de la Liga de Campeones. Incluso con su marcha, no se puede llenar ese vacío. Es imposible.

«Así que, cuando miras a esos entrenadores, como he dicho, han pasado de, ya sabes, Mauricio jugaba de una determinada manera y creo que encajaba con el ADN, a que lo importante era que no habían ganado nada. Necesitamos ganadores. Así que vamos a por José. José los lleva a una final de copa y lo despiden la semana antes de la copa.

«Así que, si hablamos de ganadores, bueno, en un partido único, no me importaría que José fuera el entrenador de mi club solo para un partido único. Lo que pase después de eso es... Y luego, ya sabes, vino Antonio [Conte] porque, de nuevo, es otro ganador, ya sabes, y luego Antonio se va y yo entro.

Dicen: «Bueno, queremos fútbol, ya sabes. Con Antonio llegamos a la Champions League, pero no teníamos fútbol. Así que queremos fútbol y tú tienes fútbol, aunque mi ADN es ganar también.

«Así que seguimos ese camino. Eso es lo que quiero decir. Es realmente curioso en términos de entender qué están tratando de construir. ¿Qué son? Obviamente, han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles. Pero cuando miras el gasto, en particular, ya sabes, su estructura salarial, no son un gran club».