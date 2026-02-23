«¡No es algo que recomendaría!» - Ben Chilwell confirma la «loca» rutina previa al partido del icono del Leicester Jamie Vardy

La anécdota nos muestra a un jugador que ignoró por completo la filosofía tradicional de las «ganancias marginales» que domina la era moderna. Mientras que muchos profesionales de primer nivel se obsesionan con los ciclos de sueño, los niveles de hidratación y las dietas complejas, Vardy parecía prosperar con una mezcla de estimulantes ricos en azúcar y salidas nocturnas. A pesar de ello, su historial habla por sí solo: a sus 38 años, sigue marcando goles, lo que demuestra que su cuerpo puede soportar una carga de trabajo que probablemente sería un obstáculo para cualquier otro profesional.

La longevidad de Vardy es quizás el aspecto más sorprendente de esta revelación. Mientras que muchos jugadores que llevan un estilo de vida «rock and roll» ven cómo sus carreras se esfuman a principios de los treinta, el icono de los Foxes se ha mantenido notablemente resistente y relativamente libre de lesiones. Su capacidad para realizar sprints de alta intensidad y remates clínicos de forma regular, a pesar de su confesado amor por los cigarrillos y la cafeína, sigue desconcertando tanto a los observadores como a sus antiguos compañeros de equipo. Para Vardy, estos hábitos parecen ser el combustible mental necesario para mantener su estilo de juego agresivo y molesto en el campo.