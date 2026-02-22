«No entró en las instalaciones»: la MLS afirma que Lionel Messi, del Inter de Miami, no infringió la normativa tras revisar el caso

Miami, el actual campeón de la MLS Cup, comenzó la temporada con una frustrante derrota ante más de 75 000 aficionados en el LA Memorial Coliseum de Los Ángeles. El LAFC se adelantó en el minuto 38 con un gol de David Martínez y no miró atrás, con Denis Bouanga marcando en el minuto 73 antes de que Nathan Ordaz sentenciara el partido con un gol en el minuto 94.

Poco después de que terminara el partido, comenzó a circular un vídeo en el que se veía a Messi aparentemente intentando acceder al vestuario de los árbitros mientras era retenido por su compañero Luis Suárez. Los responsables de la MLS confirmaron a GOAL que Messi no entró en ningún lugar no autorizado y que la puerta por la que entró no era la del vestuario del árbitro ni una zona restringida.