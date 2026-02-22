Getty Images Sport
«No entró en las instalaciones»: la MLS afirma que Lionel Messi, del Inter de Miami, no infringió la normativa tras revisar el caso
¿Qué pasó?
Miami, el actual campeón de la MLS Cup, comenzó la temporada con una frustrante derrota ante más de 75 000 aficionados en el LA Memorial Coliseumde Los Ángeles. El LAFC se adelantó en el minuto 38 con un gol de David Martínez y no miró atrás, con Denis Bouanga marcando en el minuto 73 antes de que Nathan Ordaz sentenciara el partido con un gol en el minuto 94.
Poco después de que terminara el partido, comenzó a circular un vídeo en el que se veía a Messi aparentemente intentando acceder al vestuario de los árbitros mientras era retenido por su compañero Luis Suárez. Los responsables de la MLS confirmaron a GOAL que Messi no entró en ningún lugar no autorizado y que la puerta por la que entró no era la del vestuario del árbitro ni una zona restringida.
PRO responde
Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización Profesional de Árbitros, ha respaldado a Messi, afirmando que el argentino no entró en el vestuario.
«Tras hablar con los árbitros del partido, podemos confirmar que no entró en las instalaciones», declaró Rivett a ESPN.
Por su parte, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó tras el partido que no tenía conocimiento del incidente.
«No, no, no vi nada», dijo el entrenador. «La verdad es que el partido terminó y luego fui al vestuario».
No se ha presentado ningún informe.
Los responsables de la MLS también confirmaron a GOAL que los árbitros no presentaron ninguna denuncia contra Messi.
¿Qué viene después?
Messi y el Inter Miami volverán a la acción el 1 de marzo, cuando visiten al Orlando City en su segundo partido de la temporada de la MLS.
