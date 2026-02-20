«¡No debería pasarle a nadie!» - La leyenda del Real Madrid comprende el «dolor» de Vinicius Jr. y exige un «castigo severo» para Gianlucia Prestianni tras el presunto abuso racista por parte del joven jugador del Benfica

Navas ha sumado su influyente voz al apoyo mundial a Vini Jr tras el último escándalo racista que ha salpicado al astro brasileño. Desde México, donde actualmente juega en el Pumas, el tres veces ganador de la Liga de Campeones se refirió a las consecuencias del reciente viaje del Madrid a Lisboa para enfrentarse al Benfica. Los blancos ganaron por la mínima (1-0) gracias a un impresionante gol de Vinicius. Sin embargo, poco después del gol, el brasileño corrió inmediatamente hacia el árbitro y acusó a Prestianni de racismo. El árbitro activó el protocolo antirracismo de la UEFA, lo que provocó la suspensión del partido.

El legendario portero costarricense, que fue testigo del desarrollo inicial de Vinicius en el Santiago Bernabéu, expresó su profunda empatía por el extremo y se unió al coro de voces que piden a la UEFA que tome medidas decisivas contra el jugador.

«Es muy triste porque algo así no debería pasarle a nadie en el mundo», declaró a AS. «Cuando le pasa a alguien que conoces, como Vini, sientes por él y comprendes el dolor que puede estar pasando. Espero que todos los que podamos hacer algo intentemos asegurarnos de que ese tipo de desprecio y ese tipo de comentarios no tengan cabida, ni con Vini, ni con nadie».