"No creo que sea Lionel Messi ni el peor fichaje del Real Madrid" - Franco Mastantuono responde a los críticos tras "descontrolarse" contra Mónaco en la Champions League
Mastantuono rechaza las etiquetas de 'nuevo Messi' y 'fichaje fallido'
Mastantuono ofreció su actuación más significativa con la camiseta del Madrid el martes por la noche, coronando una deslumbrante exhibición de equipo con un gol que silenció los murmullos de descontento en el Santiago Bernabéu. El joven, que llegó con una creciente reputación desde River Plate, se ha encontrado en el centro de una tormenta mediática durante sus primeros meses en la capital española, oscilando salvajemente desde ser aclamado como un talento generacional hasta ser considerado un fracaso de fichajes.
Hablando en la zona mixta después del partido, Mastantuono abordó estas narrativas extremas, reconociendo la carga de expectativas que conlleva ser un atacante argentino zurdo, pero se negó a dejar que el ruido externo definiera su realidad.
"Desde que era niño, la gente ha hablado de mi fútbol; se podría decir que era el nuevo Messi y al mismo tiempo un desastre, la peor compra del Real Madrid," dijo Mastantuono a los reporteros. "No creo que sea Messi, ni creo que sea la peor contratación del Real Madrid. Trabajo para mi mejor versión, que sé que puedo tener."
El mediocampista admitió que las críticas no han pasado desapercibidas. "También escuché a críticos que no he olvidado, lo cual me hace mejorar y ser más fuerte," añadió. "Hoy pude soltarme un poco más y mostrar la versión que quiero que el Real Madrid vea."
- Getty Images Sport
Adaptarse a Madrid: 'Una nueva vida lejos de la familia'
La transición del fútbol argentino al brillo de los campeones europeos es notoriamente difícil, y el joven de 18 años admitió con franqueza que necesitaba tiempo para adaptarse a su nuevo entorno. Aunque su talento nunca estuvo en duda, el cambio de continente a tan temprana edad presentó desafíos personales significativos que impactaron sus primeras actuaciones.
"Me sentía preparado, pero era una vida nueva y eso requiere adaptación, estando muy lejos de mi familia", explicó. A pesar de las dificultades, insistió en que nunca perdió su perspectiva positiva ni su deseo de triunfar en el club más grande del mundo. "Nunca tuve un mal momento, he sido una persona feliz que quiere mejorar y eso es lo que me llevará a la versión que quiero."
¿Un punto de inflexión para el adolescente?
La victoria por 6-1 sobre Mónaco no fue solo un triunfo personal para Mastantuono, sino una liberación colectiva para un equipo del Real Madrid que ha estado bajo presión. El equipo había estado sufriendo una racha de malos resultados que había inquietado a la exigente afición del Bernabéu, pero la naturaleza contundente de la victoria en la Liga de Campeones parece haber restablecido el ambiente tras el reciente despido de Xabi Alonso.
"La personalidad del equipo marcó el partido", señaló Mastantuono. "Ya estábamos pensando como equipo en cambiar la dinámica, no veníamos de buenos resultados y la personalidad ha hecho que nos conectemos con la gente."
El argentino cree que este desempeño establece un modelo para el resto de la campaña. "Hemos dado una versión que se puede mejorar pero que puede llevarnos a grandes cosas", afirmó.
- Getty Images Sport
Defendiendo a Bellingham
En una muestra de unidad en el vestuario, Mastantuono también aprovechó la oportunidad para defender a Jude Bellingham. El centrocampista inglés ha enfrentado escrutinio recientemente, con dudas sobre su forma y actitud. Mastantuono rechazó vehementemente estas sugerencias, ofreciendo una rara visión de la rutina diaria de Bellingham en el complejo de entrenamiento de Valdebebas.
"Jude es fuerte, pero hay cosas que se dicen que son duras", dijo el argentino, criticando la narrativa de los medios. "Es una persona que está en Valdebebas desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es feo que toquen tu ego porque él trabaja sin parar."