«¡No creo que esto le haya pasado nunca a otro club!» - Antonio Conte descarta al Nápoles de la lucha por el título de la Serie A tras su eliminación de la Coppa Italia.

La temporada del Nápoles tocó fondo el martes por la noche, cuando fue eliminado de los cuartos de final de la Coppa Italia por el Como. El empate 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Antonio Vergara marcó al comienzo de la segunda parte para neutralizar el penalti de Martin Baturina para el Nápoles, dio lugar a una tensa tanda de penaltis. Al final, los fallos decisivos de Romelu Lukaku y Stanislav Lobotka condenaron a los locales a la derrota.

Sin embargo, la furia de Conte tras el partido se dirigió principalmente al árbitro. El técnico del Nápoles se sintió agraviado porque el defensa del Como Jacobo Ramon no fuera expulsado por una falta sobre Rasmus Hojlund, una decisión que, en su opinión, resume la mala temporada de los árbitros italianos. Pidió al responsable del arbitraje, Gianluca Rocchi, que tomara medidas, insistiendo en que el nivel actual del arbitraje es perjudicial para el fútbol italiano.

«Sin duda, no es una buena temporada para los árbitros y para el VAR, espero que puedan encontrar algo que mejore la situación», declaró Conte a Sport Mediaset. «El hecho es que todo el mundo se queja, entrenadores, jugadores y aficionados, por lo que el deporte debe dar un paso adelante y mejorar, porque al igual que nosotros mejoramos nuestros equipos, Rocchi tiene que mejorar a sus árbitros y a los responsables del VAR. No es bueno para el fútbol, no es bueno para nosotros».