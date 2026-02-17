Getty Images Sport
Traducido por
Nicolas Jackson regresará al Chelsea, ya que el Bayern de Múnich se niega a activar la cláusula de compra del contrato de cesión
Jackson desempeña un papel secundario en el Bayern
Según The Times, se espera que Jackson regrese al Chelsea en junio porque no ha alcanzado el número de partidos necesarios para que el Bayern active la cláusula de obligación de compra, y es «poco probable» que el líder de la Bundesliga intente llegar a un acuerdo de traspaso permanente por separado.
El jugador de 24 años necesita acumular 40 partidos y jugar al menos 45 minutos en cada uno de ellos, pero hasta ahora solo ha disputado 22 partidos con el Bayern, alcanzando el objetivo de minutos en solo siete de ellos. La temporada de Jackson con su club también se vio interrumpida por la Copa Africana de Naciones, ya que jugó cinco partidos durante la trayectoria de Senegal hacia el título.
- Getty
El futuro incierto del enigmático delantero
El Bayern pagó una cuota de préstamo de 14 millones de libras (19 millones de dólares) por Jackson, y tendría que pagar 56 millones de libras adicionales (76 millones de dólares) si alcanzara su objetivo de minutos, pero eso ahora parece estar fuera de discusión. El delantero también estuvo en el punto de mira de clubes españoles e italianos el verano pasado, pero el Chelsea no descarta la posibilidad de quedarse con él, ya que Liam Rosenior ha sustituido a Enzo Maresca como entrenador en Stamford Bridge.
Sin embargo, Jackson solo ha marcado cinco goles con el Bayern hasta la fecha y siguen existiendo dudas sobre si puede rendir de forma constante al más alto nivel.
Kompany: Nos ha ayudado mucho.
A pesar de sus dificultades en Alemania, Kompany ha insistido en que Jackson ha tenido un impacto positivo. «Nos ha ayudado mucho. Por supuesto, con Harry Kane en la delantera, hay un poco de competencia, y eso es parte del juego», dijo el entrenador del Bayern en diciembre. «Así que, como entrenador, es un verdadero lujo ver cómo Nicolas está manejando eso. Lo que mucha gente no ve es lo que Nicolas hace en los entrenamientos y cada vez que sale al campo. Esperemos que siga aprovechando las oportunidades que se le presenten».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Jackson?
Sin embargo, Jackson ha permanecido firmemente a la sombra de Kane desde que regresó de la Copa Africana de Naciones. El jugador cedido por el Chelsea solo ha disputado 37 minutos en los últimos cuatro partidos del Bayern en la Bundesliga, y su último gol con el club se remonta a noviembre. Queda por ver si tendrá minutos de juego cuando el Bayern reciba al Eintracht Frankfurt el sábado, con el equipo de Kompany actualmente seis puntos por delante del Borussia Dortmund en lo más alto de la tabla de la Bundesliga.
Anuncios