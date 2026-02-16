Getty Images
Traducido por
Nico Williams recibe una noticia brutal sobre su lesión, ya que la estrella del Athletic Club queda descartada indefinidamente por un complicado problema de pubalgia
Nico Williams recibe una noticia brutal sobre una lesión
A pesar de los intentos por controlar la lesión mediante una combinación de entrenamiento personalizado y minutos controlados, el club finalmente decidió retirar al jugador de 23 años de la acción después de que se perdiera la reciente victoria en La Liga.
La situación ha llegado a un punto crítico tanto para el jugador como para el cuerpo técnico. Tras el choque en el Carlos Tartiere, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, dejó clara su postura sobre el deterioro físico del extremo. «Nico tiene problemas y no está al 100 %. No podemos seguir así. Seguimos trabajando en diferentes opciones, por el momento alternando tratamiento y competición, y si no se recupera, estamos considerando dejarle descansar unas semanas para fortalecer la zona afectada», explicó el exentrenador del Barcelona. En consecuencia, el jugador ha comenzado oficialmente un plan de tratamiento reforzado especializado en el que participan especialistas externos para abordar la causa raíz del dolor.
- Getty Images Sport
Iñaki Williams habla sobre el «infierno de lesiones» de su hermano.
La gravedad de la situación quedó aún más patente gracias al hermano del jugador, Inaki, quien reveló el desgaste emocional y físico que ha supuesto la lesión. Tras el partido contra el Oviedo, el hermano mayor de los Williams no se contuvo a la hora de hablar de las dificultades a las que se ha enfrentado Nico entre bastidores. «Está mal, lleva desde septiembre con molestias... Es cierto que con el pubis, algunos días estás muy bien y al día siguiente estás mal. Ya comenté la semana pasada que me había dicho que estaba empezando a ver la luz... Y ahora parece que ha dado dos o tres pasos atrás», confesó Iñaki.
Estadísticamente, el impacto de la lesión en la temporada de Nico es innegable. Aunque ha disputado 26 partidos en todas las competiciones, solo ha estado en condiciones de ser titular en 18 de ellos, y su influencia ha disminuido significativamente en comparación con su excelente forma de la temporada pasada. Su tiempo total en el campo, 1728 minutos, es casi 1200 minutos menos que el de su compañero Mikel Jauregizar, lo que ilustra el tiempo que el extremo ha pasado en la sala de tratamiento o en el banquillo como medida de precaución. Iñaki añadió que «estaba empezando a ver la luz y ahora parece que ha dado dos o tres pasos atrás», ya que la recaída obligó al club a buscar soluciones no quirúrgicas más agresivas.
Los sueños de la Copa del Mundo en grave peligro
El momento en que se produce esta «lesión infernal» no podría ser peor, con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte. Ahora crece el temor de que, si este tratamiento conservador fracasa, Nico tenga que recurrir a la cirugía, lo que casi con toda seguridad pondría fin a su temporada y podría dejarlo fuera del torneo en Norteamérica. Los informes sugieren que la cirugía requeriría una recuperación de al menos dos meses, pero podría prolongarse hasta tres o cuatro meses, lo que no le dejaría tiempo para recuperar la forma física antes del inicio del torneo en junio. El seleccionador español, Luis de la Fuente, estará muy atento, ya que Williams sigue siendo un pilar fundamental del ataque de la selección nacional.
El director deportivo del Athletic Club, Mikel González, ha esbozado recientemente la delicada hoja de ruta que está siguiendo el club para evitar la mesa de operaciones. A principios de este mes, González declaró: «Seguimos trabajando en diferentes opciones y, si no se recupera, valoraremos parar unas semanas para insistir en el tratamiento de refuerzo abdominal». Esa pausa ya ha comenzado oficialmente. Aunque el club no ha dado a conocer públicamente el plazo para su regreso, fuentes cercanas al equipo médico sugieren que estará fuera como mínimo cuatro semanas, lo que lo convierte en una gran duda para la próxima semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.
- Getty
El dilema quirúrgico en San Mamés
Optar por no operar es un riesgo calculado para el equipo vasco. El consenso médico moderno suele inclinarse por no operar la pubalgia en jugadores explosivos, ya que puede provocar una pérdida permanente de la velocidad y la aceleración que hacen de Nico una amenaza tan letal en la banda. La jerarquía médica del club se mantiene firme en que una operación no garantiza una recuperación al 100 % y dejaría fuera de juego a su preciado activo durante tres a seis meses.
Por ahora, los fieles de San Mamés deben esperar y confiar en que este periodo de reposo total y fortalecimiento del tronco pueda finalmente solucionar el problema. El club no tiene ninguna presión para que se reincorpore rápidamente, y Iñaki sugiere que el calendario actual del equipo ofrece un margen para la paciencia. Sin embargo, al no haber un calendario definitivo sobre su disponibilidad para los partidos más importantes de la temporada, la incertidumbre sigue cerniéndose sobre Bilbao. El Athletic tendrá que aprender a vivir sin su chispa más dinámica mientras Nico lucha por salvar su temporada y sus sueños mundialistas.
