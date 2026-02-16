Nico Williams recibe una noticia brutal sobre su lesión, ya que la estrella del Athletic Club queda descartada indefinidamente por un complicado problema de pubalgia

La gravedad de la situación quedó aún más patente gracias al hermano del jugador, Inaki, quien reveló el desgaste emocional y físico que ha supuesto la lesión. Tras el partido contra el Oviedo, el hermano mayor de los Williams no se contuvo a la hora de hablar de las dificultades a las que se ha enfrentado Nico entre bastidores. «Está mal, lleva desde septiembre con molestias... Es cierto que con el pubis, algunos días estás muy bien y al día siguiente estás mal. Ya comenté la semana pasada que me había dicho que estaba empezando a ver la luz... Y ahora parece que ha dado dos o tres pasos atrás», confesó Iñaki.

Estadísticamente, el impacto de la lesión en la temporada de Nico es innegable. Aunque ha disputado 26 partidos en todas las competiciones, solo ha estado en condiciones de ser titular en 18 de ellos, y su influencia ha disminuido significativamente en comparación con su excelente forma de la temporada pasada. Su tiempo total en el campo, 1728 minutos, es casi 1200 minutos menos que el de su compañero Mikel Jauregizar, lo que ilustra el tiempo que el extremo ha pasado en la sala de tratamiento o en el banquillo como medida de precaución. Iñaki añadió que «estaba empezando a ver la luz y ahora parece que ha dado dos o tres pasos atrás», ya que la recaída obligó al club a buscar soluciones no quirúrgicas más agresivas.