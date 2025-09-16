Getty/GOAL
Nico Paz, que brilla en el Como, admite que ve videos de Lionel Messi en YouTube antes de los partidos para intentar 'replicar' al compañero de equipo de Argentina
De las Islas Canarias a compañero de equipo de Messi
Paz, quien nació en la isla de Tenerife y se graduó del sistema de academias de los gigantes de La Liga, el Real Madrid, ha estado en Italia desde el verano de 2024. Ayudó a Como a preservar su estatus en la máxima categoría durante su campaña de debut en la Serie A.
- Getty Images Sport
Asistencia para Messi en su debut con Argentina
El reconocimiento internacional llegó durante esa temporada, con una asistencia para Messi registrada en su debut con la Albiceleste. Paz ha comenzado la campaña 2025-26 de manera positiva, anotando dos goles en cuatro apariciones.
¿Unirse a Messi en la Copa del Mundo 2026?
El creador de juego de 21 años sigue siendo convocado por Argentina, llevando su total de participaciones a cuatro, y espera formar parte de la defensa del título de la Copa del Mundo el próximo verano. Se espera que Messi también participe en ese torneo a pesar de las preguntas sobre su participación.
- Getty
Cómo Paz toma lecciones del mejor de todos los tiempos
Paz habrá tomado muchas más lecciones de Messi para cuando llegue esa competencia, pasando horas interminables viendo al argentino GOAT en acción. Paz dijo: "Jugando junto a Messi, puedes verlo y aprender mucho de él. Siempre veo sus videos en YouTube y quiero aprender tanto como pueda de él. Antes de cada partido, veo sus videos para ver si puedo replicar algo."
La próxima gran cosa: Paz apunta a lo más alto
Ese es un objetivo ambicioso, con Messi produciendo momentos mágicos de forma regular que nunca podrían ser replicados. Paz, sin embargo, está buscando aprender de los mejores en un intento de algún día formar parte de la élite global él mismo.
Anuncios